Od skromne kovačnice do globalnega partnerja – UNIORjevih prvih 100 let

Leto 2019 je praznično obarvano. Četudi se odgovorni v podjetju radi ozirajo po prelomnicah, so, kot zmeraj, orientirani v prihodnost. Ključna konkurenčna prednost Uniorja je sinergijsko medindustrijsko sodelovanje in odličnost v vseh procesih.

- Leta 2013 je družba Unior s poslovnimi bankami podpisala Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju. To je družbi zagotovilo nemoteno nadaljnje delovanje in razvoj.

- Leta 2005 je Unior postal globalni dobavitelj v avtomobilski industriji. V Yuyau na Kitajskem je bilo ustanovljeno podjetje Ningbo Unior Forging Co. Ltd. S 50 odstotnim lastniškim deležem družbe Unior, d.d..

- Leta 1991 je Unior čutil posledice osamosvojitvene vojne, saj je to pomenilo izgubo nekdanjega jugoslovanskega trga. Tega so uspešno nadomestili z novimi izvoznimi trgi.

- Leto 1950 je morda podjetje še najbolj usodno zaznamovalo. Tovarna je prešla v družbeno last, proizvodnja pa se je usmerila v izdelavo kovanega orodja; natičnih ključev, primežev, francoskih ključev, klešč, odkovkov za avtomobile in kolesa ter podobno. Proizvodnjo je zaznamoval prehod na ameriški način utopnega kovanja.

- Po vojni so tovarno obnovili, kolikor se je dalo in leta 1947 se je preimenovala v Tovarno kovanega orodja Zreče – TKO.

- Leta 1919 je bila v Zrečah ustanovljena Štajerska železoindustrijska družba z omejeno zavezo, ki je pred drugo svetovno vojno zaposlovala že 250 delavcev. Izdelovali so orodje za kmetijstvo, gozdarstvo in različne obrti

Unior d.d. danes v Sloveniji zaposluje 1.825 posameznikov in vsak izmed njih je nepogrešljiv del ubranega mozaika. Sedež podjetja je v Zrečah, zaposleni pa delajo še na petih lokacijah; v Vitanju, Lenartu, Starem trgu ob Kolpi in dveh obratih v Slovenskih Konjicah.

Skupino Unior sestavlja šestnajst odvisnih in šest pridruženih podjetij v sedemnajstih državah po svetu (Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Francija, Hrvaška, Italija, Kitajska, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Rusija, Srbija, Španija, Velika Britanija in ZDA, Singapur, Romunija, Bosna in Hercegovina). Razvejana mreža podjetij omogoča širjenje prepoznavnosti blagovne znamke Unior, kakovostno skrb za kupce, vstopanje na nove trge in s tem povečevanje tržnega deleža in konkurenčnosti.

Odgovornost, inovativnost, odličnost, jasna vizija, podjetnost in jeklena volja so lastnosti, ki so jim skupne in zaradi katerih z veseljem pričakujejo nove izzive.

Naročnik oglasa je UNIOR.