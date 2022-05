Od slovenske NFT kreativnosti do pomoči ukrajinskim družinam

Ko domišljija in tehnologija združita moči

Na poziv Slovenske oglaševalske zbornice so se odzvale številne agencije in kreativci, skupaj so prejeli več kot 40 pozitivnih in navdihujočih del, ki spodbujajo k solidarnosti do Ukrajincev v stiski, nagovarjajo k človečnosti in soustvarjanju boljšega sveta. Izmed vseh prijavljenih je 9-članska strokovna žirija v sestavi Anže Jereb, Aleš Petejan, Mirka Modrinić, Sašo Petek, Ivor Bogunić, Petja Montanez, Katja Petrin Dornik, Simona Kruhar Gaberšček in Luka Klemenc izbrala finalnih 11 del.

»Pri podjetju Mastercard si nenehno prizadevamo ustvarjati nove priložnosti in neprecenljive izkušnje za vsakega posameznika, ki želi doseči svoj največji potencial. Še posebej za tiste, najbolj potrebne spodbude in pomoči. Pri tem dajemo velik poudarek tudi na družbeno odgovornost, ki prežema vse aspekte našega delovanja in mednje sodi tudi pomoč sočloveku v stiski. Pobuda, da skupaj s Slovensko oglaševalsko zbornico pomagamo ljudem iz Ukrajine, je le ena od mnogih, a v teh časih izredno pomembna, in prav zato upamo, da bomo uspešno stopili skupaj in zbrali čim več sredstev.«

Aleš Petejan, direktor marketinga, Mastercard Slovenija

Izbrana dela bodo pretvorili v NFT-je (nezamenljive žetone) in jih prek platforme Truhoma ponudili širši javnosti. 100 % zbranih sredstev bodo v obliki paketov hrane darovali ukrajinskim družinam, ki so našle začasno zatočišče v Sloveniji. Vsi podatki o donacijah bodo 100 % transparentni, trajno shranjeni in dostopni vsakomur. Truhoma je namreč platforma, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, kar ji omogoča 100 % transparentnost in sledljivost, s čimer premika meje in postavlja nove standarde v svetu filantropije.

»Poleg dobrodelne note projekta me še posebej veseli, da je pod okriljem SOZ-a tokrat oglaševalska industrija združila moči za pomoč ukrajinskim družinam v stiski. Projekt je lep preplet dveh zelo aktualnih tem v kontekstu oglaševanja - družbene odgovornosti in dobrodelnosti, ki sta v zadnjih letih postali pomembna stalnica oglaševanja, in NFT-jev, ki so trenutno eden najbolj opaznih pokazateljev bliskovitega razvoja digitalnega okolja ter znanilci interneta 3.0. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem snovalcem, ki ste oddali svoja dela, in žiriji za opravljen izbor najustreznejših rešitev. Hkrati pa pozivam vse, da preko Truhome donirate po svojih najboljših močeh in tako skupaj zberemo sredstva ter dosežemo zastavljeni cilj.«

Dino Zupančič, predsednik Slovenskega združenja oglaševalskih agencij pri SOZ

Pomagate lahko tudi vi

Vabimo vas, da obiščete https://truhoma.org/sl/project/NFT-pomoc-ukrajinskim-druzinam , kjer si boste lahko po oddaji poljubnega zneska za paket pomoči izbrali najljubši NFT, si ga prenesli in z njim širili sporočilo upanja ter resnične pomoči. Posamezniki ali podjetja lahko donirajo poljubno število paketov v vrednosti 40 €, vsak donator pa v zahvalo prejme NTF z enim od izbranih del. Projekt zbiranja sredstev bo odprt od 18. 5. do 12. 6. 2022.

»Situacija v Ukrajini, zaradi katere so se tudi v Slovenijo zatekle številne ukrajinske družine, me je izjemno pretresla. Zelo sem hvaležna Slovenski oglaševalski zbornici, Mastercardu, partnerski agenciji Pristop za komunikacijsko podporo in vsem partnerjem, da so se odločili za 100 % transparentno dobrodelno akcijo prek Truhome. Želim si, da bi v čim krajšem času zbrali sredstva in ukrajinskim beguncem pri nas s paketi hrane vsaj malo olajšali življenje ter jim dali vedeti, da nam ni vseeno za njih.«

Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica & predsednica uprave Truhoma Fund Inc.