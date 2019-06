'Od slovenskega policista se pričakuje, da je skoraj superjunak'

Najvišje priznanje, zlati ščit, so prejeli Željko Urgl iz Sektorja uniformirane policije, Milan Pivk in Miran Oštir , oba z Operativno komunikacijskega centra policijske uprave ter Sergej Kovačevič s Policijske postaje Kranj. Na slovesnosti so podelili štiri zlate, 27 srebrnih in 19 bronastih ščitov policije za širjenje varnostne kulture ter dva znaka za sodelovanje in pomoč policiji. Prejemnika znakov za pomoč sta Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. in Denis Porčič – Chorchyp , ki je policiji pomagal pri preventivnih akcijah na družbenem omrežju.

Kot so zapisali, se ob dnevu policije pripadniki "spominjajo na zgodovinske dogodke leta 1991, na junaško vlogo tedanje milice pri osamosvajanju domovine ter na vse padle in ranjene policiste, ki so ubranili večstoletne sanje slovenskega naroda o lastni državi". Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnarje ob tem povedala: "Je naš opomin na moč majhnega naroda, ki se zlije v eno in zmore preseči razlike v skupni usmerjenosti k višjemu cilju."

Poudarila je, da so pred policijo že novi izzivi in da se policisti nenehno srečujejo tudi z visokim pričakovanjem javnosti. Kot pravi, se od slovenskega policista pričakuje, da je skoraj superjunak, brezhiben v službi in doma, da obvlada vsa svoja brezštevilna področja dela in zakonodajo, da je v eni osebi tudi psiholog in socialni delavec, obenem pa se zna hitro odzvati in ukrepati v nevarnih situacijah. "Vem, da vam ni lahko, vem pa tudi, da lahko stoodstotno zaupam, da boste za svoj delež varnosti v Sloveniji dali vse od sebe."

Direktor Policijske uprave Kranj, mag. Boštjan Glavič pa je povedal, da si šteje v čast, da ima kot udeleženec slovesnosti možnost počastiti zgodovinsko delo prejšnjih generacij policijskih kolegov in tudi vseh sedanjih aktivnih delavcev policije, ki se vsak vsako minuto, vsako uro, vsak dan, tako kot so to počeli kolegi pred njimi, neprestano trudijo, da bi ohranili tisto, kar je bilo postavljeno v vojni za Slovenijo. "Oni so tisti, ki so začeli pisati zgodovino, na nas je in tukaj smo, da jo pišemo naprej," je še dejal. Pohvalil je delo policistov in izpostavil, da se nikomur ni treba prav ničesar bati, ker imajo policiste, da jih ščitijo in jim pomagajo.