Od sobote na hitri cesti mimo Škofij spet obvezna vinjeta

Kot so sporočili z občine, bodo delavci družbe CPK še danes do konca asfaltirali krožišče, ki naj bi umirilo promet na območju državne ceste in priključka za Tinjan. Gradili so ga od februarja. Naložba je vredna 848.936 evrov, od tega je Mestna občina Koper prispevala 433.245 evrov, preostanek pa direkcija za infrastrukturo.

Pred kratkim je tudi Dars končal preplastitev cestišča na polovici hitre ceste, namenjeni vožnji proti Kopru.

Zaradi gradnje kanalizacije je še vedno delna zapora na državni cesti skozi Škofije v smeri proti Italiji, in sicer od zadružnega doma do semaforja.

Da se odsek istrske hitre ceste med mejo z Italijo in priključkom Sermin do 30. junija izvzame iz vinjetnega sistema, se je Mestna občina Koper z Darsom in direkcijo dogovorila marca.