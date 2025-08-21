Od sobote še dodatna zapora na Linhartovi cesti v Ljubljani

V obstoječi delovni zapori, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta, so zaprti dostopi iz krožišča na Linhartovo cesto, Savsko cesto in Flajšmanovo ulico, promet med Štajersko cesto in Žalsko ulico pa poteka po enem pasu v vsako smer.

Od sobote do ponedeljka pa bo zaradi rekonstrukcije krožišča Žale in priključnih cest dodatno zaprt še odsek Linhartove ceste do Matjaževe ulice. "Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije," so pozvali iz Mestne občine Ljubljana.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ta teden dejal, da se bodo potrudili, da bo promet prek krožišča iz Štajerske in Savske ceste znova možen do 1. septembra.

Ureditev krožišča Žale je del prenove Linhartove ceste ter Pokopališke ceste in Flajšmanove ulice na odsekih od krožišča so Šmartinske ceste, vse skupaj pa je del projekta urejanja prometnic za večjo pretočnost na širšem območju Potniškega centra Ljubljana, kjer poteka nadgradnja osrednje železniške postaje, v prihodnje pa bo ob Vilharjevi cesti zrasla tudi nova avtobusna postaja.