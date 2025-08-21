Svetli način
Slovenija

Od sobote še dodatna zapora na Linhartovi cesti v Ljubljani

Ljubljana, 21. 08. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 57 minutami

K.H.
5

V Ljubljani bo zaradi rekonstrukcije krožišča Žale in priključnih cest ob obstoječi zapori cestišč od 23. do predvidoma 25. avgusta dodatno zaprt še odsek Linhartove ceste do Matjaževe ulice, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Zapora Linhartove ceste
Zapora Linhartove ceste FOTO: Mestna občina Ljubljana

V obstoječi delovni zapori, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta, so zaprti dostopi iz krožišča na Linhartovo cesto, Savsko cesto in Flajšmanovo ulico, promet med Štajersko cesto in Žalsko ulico pa poteka po enem pasu v vsako smer.

Od sobote do ponedeljka pa bo zaradi rekonstrukcije krožišča Žale in priključnih cest dodatno zaprt še odsek Linhartove ceste do Matjaževe ulice. "Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije," so pozvali iz Mestne občine Ljubljana.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ta teden dejal, da se bodo potrudili, da bo promet prek krožišča iz Štajerske in Savske ceste znova možen do 1. septembra. 

Ureditev krožišča Žale je del prenove Linhartove ceste ter Pokopališke ceste in Flajšmanove ulice na odsekih od krožišča so Šmartinske ceste, vse skupaj pa je del projekta urejanja prometnic za večjo pretočnost na širšem območju Potniškega centra Ljubljana, kjer poteka nadgradnja osrednje železniške postaje, v prihodnje pa bo ob Vilharjevi cesti zrasla tudi nova avtobusna postaja.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
OmniLiberalec42
21. 08. 2025 17.09
pa dobr a lahko kej odprejo počas? Že 2 meseca vsak dan nova zapora lmao
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
21. 08. 2025 17.00
+1
Le zakaj se tako na veliko dela po sloveniji-aja volitve so pred vrati!!!!! Naj vas to ne zavede pri odločanju!
ODGOVORI
1 0
galeon
21. 08. 2025 16.59
+1
V tem času bi jaz to z lopato in krampom nardil. Klošarji leni se pasejo kot muhe na dreku.
ODGOVORI
1 0
Lock out
21. 08. 2025 16.48
+1
Podpiram.
ODGOVORI
1 0
Janez Novak 13
21. 08. 2025 16.41
+4
Zok dela dobro.
ODGOVORI
4 0
