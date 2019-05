Od srede bodo klici v druge države Evropske unije cenejši

V skladu z odločitvijo Evropske komisije bo 15. maja v vseh 28 državah EU, kmalu pa tudi na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu, začela veljati zgornja omejitev cen za vse klice in SMS sporočila. Klic v drugo državo bo tako stal 19 centov na minuto (brez DDV), SMS sporočilo pa šest centov (brez DDV). Nova ureditev bo veljala zgolj za osebno rabo, za poslovne stranke pa ne, saj ima zanje več ponudnikov že vzpostavljene posebej ugodne ponudbe, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Kot je povedal podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip, so zgornje cene za klice znotraj EU konkreten primer koristi, ki jih državljankam in državljanomv vsakdanjem življenju prinaša enotni digitalni trg. "Vzpostavljanje enotnega digitalnega trga nam je doslej prineslo 35 novih digitalnih pravic in svoboščin. Nova telekomunikacijska pravila bodo EU pomagala izpolnjevati vse večje potrebe Evropejcev in Evropejk po povezljivosti ter povečala njeno konkurenčnost,“pojasnjuje Ansip.