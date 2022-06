Od srede dalje mladim na voljo digitalni boni

Med opremo, ki jo bo mogoče kupiti z boni, med drugim sodijo tipkovnice in miške, računalniški zasloni, tablični, prenosni ali namizni računalniki, digitalni papir in peresa, slušalke z mikrofonom, 3D tiskalniki, zunanje pomnilniške enote, spletne kamere, tiskalniki in posebna računalniška oprema za digitalno vključenost invalidov.

Digitalne bone '22 prinaša zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je DZ sprejel konec februarja. Vlada ga je pripravila z namenom povečanja digitalne razvitosti gospodarstva in celotne družbe in s tem namenom med drugim prinaša vrednostne bone za nakup računalniške opreme.

Nekateri ponudniki računalniške opreme so za potrošnike že pripravili posebne ponudbe za koriščenje bonov v njihovih trgovinah.

"Glede na vprašanja, ki jih dobivamo, ki je namenjen zgolj vprašanjem, vezanim na digitalni bon 22, pričakujemo, da se bo unovčilo veliko število bonov," so za STA pojasnili na Službi vlade RS za digitalno preobrazbo. Konkretne ocene porabe bonov v tem letu za zdaj nimajo.

Do bonov bodo sprva upravičeni osnovnošolci 7., 8. in 9. razreda, dijaki in študenti, ki so imeli na dan 12. marca 2022 stalno prebivališče v Sloveniji.

Digitalni boni bodo pozneje na voljo tudi za prebivalce stare 55 let ali več, ki so prav tako 12. marca letos imeli stalno prebivališče v Sloveniji. Vendar velja za to starostno skupino pri koriščenju bonov dodaten pogoj. Udeležiti se bodo namreč morali brezplačnega izobraževanja s področja digitalne pismenosti.

Kot so pojasnili na vladni službi, je veliko zanimanja za ta izobraževanja, predvsem pa ljudi zanima, kje in kdaj bodo ta potekala.

"To bo znano, ko bodo znani rezultati javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle 55+ na področju digitalnih kompetenc, predvidoma pa naj bi se izobraževanja začela izvajati avgusta," so zapisali.

Razpis je bil objavljen 20. maja. Višina sredstev, ki so na razpolago, je 750.000 evrov, ta pa se bodo razporedila po statističnih regijah.

Prvi rok za oddajo vlog je bil 10. junij, drugi pa 8. julij. Ker so postopki še v teku, z vladne službe zaenkrat še niso mogli posredovati podatkov o številu prejetih prijav.

Seznam izvajalcev bo predvidoma objavljen konec julija.

Sredi maja je vlada sprejela uredbo, ki določa štiri dokumente za koriščenje omenjenih bonov: vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjavo o združitvi digitalnih bonov '22 ter izjavo o unovčiti digitalnega bona '22.

Izjava o unovčiti digitalnega bona '22 bo potrebna za koriščenje bona, ki bo mogoče v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Če bodo bratje, sestre, polbratje oz. polsestre želeli bone združiti, bo treba predložiti tudi izjavo o združitvi digitalnih bonov.

Bone bo mogoče koristiti do 30. novembra.