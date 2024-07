Požarna ogroženost za Primorsko, Air Tractorji v zraku

Za od srede dalje je razglašena velika požarna ogroženost, ki je že stalnica vročih poletnih dni. Letošnja novost pa je nadzor iz zraka. Nadzor naj bi od srede dalje potekal redno na ogroženih območjih. "Vsaka občina mora na svojem lokalnem področju, kjer je razglašena velika požarna ogroženost organizirati opazovanje, ki ga opravljajo pripadniki različnih služb civilne zaščite, gasilcev. Prav tako bo vzporedno s tem vzpostavljeno tudi opazovanje iz zraka s plovili, ki so bile nabavljene v preteklem letu," pravi poveljnik GE Nova Gorica Simon Vendramin.

Velika požarna ogroženost obstaja na celotnem Primorskem, vključno s Postojnsko, z izjemo treh zgornjeposoških občin. Tu je prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih predmetov, ravno tako kurjenje, kresovi in ognjemeti. Požarna ogroženost se povečuje tudi drugod, zlasti na jugovzhodu države."Apeliram na ljudi, da so izredno pazljivi v teh razmerah v naravi, da ne kurijo v naravi, da takoj javijo vsak najmanjši dim na številko 112, da smo mi takoj tam in da poskušamo vsak manjši požar obvladati," opozarja direktor in poveljnik ZGRS Sežana Blaž Turk.

Kljub temu, da smo imeli obilico padavin tako jeseni kot pozimi in spomladi se narava hitro suši. "Z občinami smo v stiku in tudi stroka, mi gasilci opažamo na terenu, da se razmere približujejo kritičnim," dodaja Turk. "Odločitev je bila pač sprejeta na podlagi parametrov same vegetacije in pa vremenskih napovedi, ki nakazujejo na to, da so izpolnjeni vsi pogoji za razglasitev velike požarne ogroženosti," še zaključi Vendramin. Tudi resnih padavin naj ne bi bilo na vidiku vsaj še 14 dni.