Sečnja dreves na območju Mosteca: sprehajalci, bodite previdni

Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je za posek označila 20 dreves, polovico od teh pa predstavljajo rdeči bori. Skupno gre za 20 kubičnih metrov lesa. Večinoma gre za izbiralno redčenje, delno pa tudi za tako imenovani sanitarni posek oslabelega in podrtega drevja, so sporočili z območne enote.

Obiskovalcem Mosteca svetujejo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču."Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila in navodila Zavoda za gozdove Slovenije in izvajalcev del. Svetujemo jim tudi, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču, pse pa naj imajo na vrvici,"so poudarili.

S sečnjo izboljšujejo stanje gozda

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in še posebej Mosteca ima gozd izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije. Z izbiralno sečnjo se izboljšuje stanje gozda na tem območju, ki je z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašen za gozd s posebnim namenom. Sečnja je tudi sicer najpomembnejši ukrep pri negi in usmerjanju razvoja gozdov, so zapisali.

Posek je po njihovih navedbah ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih funkcij, ki jih ima ta gozd, kot ukrep načrtovan tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015–2024 kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.