Od srede spet 30 stopinj, dežja ni na vidiku

Najbolj vroče je bilo v Dobličah pri Črnomlju, kjer so namerili 31,2 stopinje Celzija. Nad 30 stopinj se je segrelo še v Slovenskih Konjicah, Celju, Trebnjem, na Letališču Cerklje ob Krki, v Novem mestu, Ravnah na Koroškem in Metliki, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Meteorološko poletje se je v nekaterih krajih začelo s prvim vročim dnevom v letošnjem letu, temperatura se je ponekod v vzhodni in severni Sloveniji dvignila nad 30 stopinj Celzija.

Kot še dodajajo, bomo v tem tednu pod vplivom jugozahodnih vetrov, ki bodo prinašali suh in zelo topel zrak iz območja Sredozemlja in severne Afrike. Zlasti čez dan bo tako precej vetrovno, ob nizki relativni vlagi pa bo vreme idealno za sušenje sena, so dodali nasvet kmetovalcem.

"Hladna fronta bo valovila severno od glavnega grebena Alp. Dovolj blizu bo, da bodo danes in jutri v severni Sloveniji možne posamezne plohe in nevihte, a tudi na teh območjih bo marsikje ostalo suho. Verjetnost za krajevne padavine se bo povečala v nedeljo, ko se nam bo približala hladna fronta. Kakšnega deževja ni na vidiku. Verjetno bomo v naslednjem tednu hitro prešli v območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom v višinah," so zaključili Arsovi meteorologi.