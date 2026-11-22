Za različne faze obnove smo po Sloveniji za vas poiskali osem ponudnikov , od izvajalcev celovitih adaptacij do mojstrov, ki poskrbijo za stene, keramiko in parket.

Vse se začne pri rušenju in večjih gradbenih posegih

Preden pridejo na vrsto nove ploščice, sveže prepleskane stene in druga zaključna dela, je treba poskrbeti za vse, kar se skriva pod njimi. Pri temeljitejši prenovi to pogosto pomeni odstranjevanje starih oblog, urejanje napeljav in pripravo površin, zato je pomembno, da so posamezna dela že od začetka dobro usklajena.

Če bi organizacijo prenove raje prepustili enemu izvajalcu, je ena od možnosti družinsko podjetje PRO-AND, Andrej - Ivan Rus s.p. iz Globokega v Posavju. Ukvarjajo se s prenovami stanovanj na ključ, pri katerih poskrbijo za začetni ogled ter organizacijo gradbenih in zaključnih del.

Takšen pristop je posebej priročen pri prenovi kopalnice, kjer si mora več različnih opravil slediti v pravem vrstnem redu. Preden lahko prostor dobi nove ploščice in sanitarno opremo, je treba odstraniti staro, preveriti vodovodne in električne priključke ter poskrbeti za hidroizolacijo.

Pri večjih prenovah pa se lahko dela začnejo že z rušenjem posameznih delov prostora ali pripravo novih podlag. Takšne posege na Obali izvaja Gradbeništvo LAK, Nikola Lekoski s.p. iz Izole, ki se ukvarja z adaptacijami stanovanj in vzdrževanjem objektov. Njihove storitve vključujejo manjša rušitvena dela, zidarska popravila, betoniranje in pripravo površin, na katerih se lahko nato nadaljuje prenova.

Ko so podlage pripravljene, lahko prostor začne dobivati svojo končno podobo. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi keramične in kamnite obloge, za katere v Ljubljani skrbi D & B zaključna dela v gradbeništvu, Dejan Barišić s.p., z več kot 15 leti izkušenj. Pri adaptacijah stanovanj se posveča predvsem polaganju keramike in kamna, tudi na balkonih in terasah, kjer sta ustrezna priprava podlage in zaščita pred vlago še posebej pomembni.

Od predelnih sten do zadnjega nanosa barve

Prenova je lahko tudi priložnost, da povsem spremenimo razporeditev prostorov. Morda bi večjo sobo radi razdelili na dve manjši ali pa neizkoriščeno podstrešje spremenili v prijetno mansardo. Pri takšnih posegih pridejo prav mavčnokartonske predelne stene in spuščeni stropi, s katerimi lahko prostor preoblikujemo brez klasičnega zidanja.

Na Škofljici se s takšnimi suhomontažnimi deli ukvarja J DESIGN, Jure Jager s.p.. Poleg predelnih sten in spuščenih stropov ureja tudi mansarde, kjer je treba posebno pozornost nameniti izolaciji, obloge pa prilagoditi poševnim površinam. Po potrebi poskrbi tudi za vgradnjo strešnih oken, ki lahko temnejše podstrešje spremenijo v svetlejši bivalni prostor.

Ko so nove stene in stropi postavljeni, jih je treba še ustrezno pripraviti za pleskanje. Prav več zaporednih opravil združuje PERGER BAU, Slavko Perger s.p. iz Miklavža pri Ormožu, ki izvaja suhomontažna in pleskarska dela, od kitanja in priprave površin do končnega nanosa barve. Če prenova zajema tudi tla, se pri njem lahko dogovorite še za polaganje talnih oblog, med drugim laminata, vinila in parketa.

Vseh prostorov pa ni treba prenavljati tako temeljito. Če so tla še lepo ohranjena in razporeditev prostorov ustreza, lahko veliko spremembo prinese že svež nanos barve. V Kranju Nasa Inženiring d.o.o. izvaja beljenje stanovanj in stropov, poskrbi pa tudi za pripravo površin. Ta je še posebej pomembna pri starejših stenah, kjer bi se razpoke in neravnine sicer poznale tudi pod svežo barvo.

Nova keramika in parket za končno podobo doma

Sveže prepleskane stene lahko prostor prijetno osvežijo, pomemben del njegove končne podobe pa ustvarijo tudi talne in stenske obloge. V kopalnici lahko že drugačen format ploščic močno spremeni videz prostora. Velike ploščice ustvarijo bolj umirjene površine, z mozaikom pa lahko lepo poudarimo nišo, steno ob prhi ali kakšno drugo podrobnost.

S polaganjem keramike se že več kot 25 let ukvarja Keramičarstvo Zupan, Vojko Zupan s.p. iz Lukovca pri Gabrovki. Poleg klasičnih ploščic polaga tudi kamen in mozaike, njegova dejavnost pa vključuje tudi adaptacije kopalnic.

Medtem ko v kopalnicah pogosto prevladuje keramika, si v dnevnih sobah in spalnicah marsikdo želi topline lesenih tal. Za lep videz pa ni vedno potreben povsem nov parket. Uroš Gačnik s.p. iz Grosupljega se ukvarja s polaganjem parketa, laminata in vinila, pa tudi z obnovo obstoječih lesenih tal. Če je star parket še dovolj dobro ohranjen, mu lahko z brušenjem, lakiranjem ali oljenjem povrnemo nekdanji sijaj.