Slovenija

Od temperatur pod ničlo in slane do občutne otoplitve

Kredarica, 27. 10. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Počitniški teden se je začel s hladnejšim vremenom. Na Kredarici so namerili 24 centimetrov snega in kar –9,5 stopinje Celzija. A že kmalu meteorologi napovedujejo občutno spremembo vremena. "Zapihal bo jugozahodnik, s katerim se bo v Slovenijo v drugi polovici tedna razširil za ta del leta nadpovprečno topel zrak," napoveduje portal Meteoinfo Slovenija.

"Po hladnem začetku tedna nas v nadaljevanju čaka povsem drugačen tip vremena," so napovedali meteorologi portala Metoinfo Slovenija. Občutne spremembe se napovedujejo od srede dalje, višje lege bo sicer občutna otoplitev dosegla že jutri.

Z jugozahodnikom se bo namreč v Slovenijo razširil za ta del leta nadpovprečno topel in vlažen zrak, ki bo poleg višjih temperatur poskrbel tudi za izrazite kontraste. Zaradi toplega in vlažnega jugozahodnika se bodo v drugi polovici tedna razlike v vremenu med zahodom in vzhodom države povečale.

Megla
Megla FOTO: Bobo

Na zahodu bo večinoma oblačno, pogosto bo tudi deževalo. V Posočju se lahko pojavijo tudi močnejši nalivi.

Povsem drugače bo na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer bo večinoma suho, tudi z nekaj sonca. Tam bodo popoldanske temperature na praznična dneva, 31. oktobra in 1. novembra, marsikje dosegle ali celo presegle 20 stopinj Celzija. Tudi jutra bodo precej topla, saj se temperature v večjem delu Slovenije ne bodo spuščale pod 10 stopinj Celzija.

Napovedi kažejo, da bo tak tip vremena vztrajal vsaj do začetka prihodnjega tedna. Jugozahodni veter bo tako vreme pri nas krojil tudi v prvem tednu novembra, kar je povsem drugače kot večji del oktobra, ko smo bili pod vplivom hladnih severnih in vzhodnih vetrov.

"Čeprav bodo temperature precej višje od povprečja za ta čas, rekordov ni pričakovati," ob tem dodajajo meteorologi.

"Pred tremi leti je bilo med prazniki še precej topleje – 31. oktobra so v Iskrbi pri Kočevju izmerili kar 28,7 stopinje Celzija, dan pozneje pa je bilo najtopleje v Dobličah pri Črnomlju, kjer so zabeležili 26,2 stopinje Celzija."- Meteoinfo Slovenija

Na Kredarici 24 centimetrov snega in –9,5 stopinje Celzija

Počitniški teden medtem začenjamo s hladnim vremenom. "Ponekod, kjer neba ne prekriva megla, se je dan začel s slano," so zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija. V Ratečah so ob sončnem vzhodu izmerili dobri dve stopinji pod ničlo.

Še precej hladneje je v gorah. Na Kredarici so tako na primer ob 24 centimetrih snega izmerili kar –9,5 stopinje Celzija.

Sneg na Kredarici
Sneg na Kredarici FOTO: Spletna kamera

Danes se bo v višjih legah precej okrepil severozahodni veter, zato se bo oblačnost hitro spreminjala, popoldne in zvečer bo ponekod nastalo tudi nekaj ploh. Po nižinah bo zapihal jugozahodni veter, ki bo že nakazoval prihajajočo spremembo vremena. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju okoli 17 stopinj Celzija, drugod pa od devet do 15 stopinj Celzija.

S krepitvijo jugozahodnega vetra se bo v nadaljevanju tedna nad naše kraje iznad Sredozemlja širil vse toplejši zrak, ki bo postopno postal tudi bolj vlažen.

vreme vremenska napoved sneg temperature otoplitev
