Od temperatur pod ničlo in slane do občutne otoplitve

"Po hladnem začetku tedna nas v nadaljevanju čaka povsem drugačen tip vremena," so napovedali meteorologi portala Metoinfo Slovenija. Občutne spremembe se napovedujejo od srede dalje, višje lege bo sicer občutna otoplitev dosegla že jutri.
Z jugozahodnikom se bo namreč v Slovenijo razširil za ta del leta nadpovprečno topel in vlažen zrak, ki bo poleg višjih temperatur poskrbel tudi za izrazite kontraste. Zaradi toplega in vlažnega jugozahodnika se bodo v drugi polovici tedna razlike v vremenu med zahodom in vzhodom države povečale.
Na zahodu bo večinoma oblačno, pogosto bo tudi deževalo. V Posočju se lahko pojavijo tudi močnejši nalivi.
Povsem drugače bo na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer bo večinoma suho, tudi z nekaj sonca. Tam bodo popoldanske temperature na praznična dneva, 31. oktobra in 1. novembra, marsikje dosegle ali celo presegle 20 stopinj Celzija. Tudi jutra bodo precej topla, saj se temperature v večjem delu Slovenije ne bodo spuščale pod 10 stopinj Celzija.
Napovedi kažejo, da bo tak tip vremena vztrajal vsaj do začetka prihodnjega tedna. Jugozahodni veter bo tako vreme pri nas krojil tudi v prvem tednu novembra, kar je povsem drugače kot večji del oktobra, ko smo bili pod vplivom hladnih severnih in vzhodnih vetrov.
"Čeprav bodo temperature precej višje od povprečja za ta čas, rekordov ni pričakovati," ob tem dodajajo meteorologi.
Na Kredarici 24 centimetrov snega in –9,5 stopinje Celzija
Počitniški teden medtem začenjamo s hladnim vremenom. "Ponekod, kjer neba ne prekriva megla, se je dan začel s slano," so zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija. V Ratečah so ob sončnem vzhodu izmerili dobri dve stopinji pod ničlo.
Še precej hladneje je v gorah. Na Kredarici so tako na primer ob 24 centimetrih snega izmerili kar –9,5 stopinje Celzija.
Danes se bo v višjih legah precej okrepil severozahodni veter, zato se bo oblačnost hitro spreminjala, popoldne in zvečer bo ponekod nastalo tudi nekaj ploh. Po nižinah bo zapihal jugozahodni veter, ki bo že nakazoval prihajajočo spremembo vremena. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju okoli 17 stopinj Celzija, drugod pa od devet do 15 stopinj Celzija.
S krepitvijo jugozahodnega vetra se bo v nadaljevanju tedna nad naše kraje iznad Sredozemlja širil vse toplejši zrak, ki bo postopno postal tudi bolj vlažen.
