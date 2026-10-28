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Od teorije do prakse: Jesenska bančna šola OTP banke povezuje znanje in izkušnje

Ljubljana, 28. 10. 2026 14.09 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
OTP banka na kariernem sejmu

Za uspešno kariero danes ni dovolj le formalna izobrazba. Pomembno je tudi razumevanje poslovnega okolja, sposobnost reševanja konkretnih izzivov in povezovanje različnih znanj. Prav to študentom omogoča Jesenska bančna šola OTP banke, ki je med 6. in 22. oktobrom 2026 potekala v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

Letošnje Jesenske bančne šole se je udeležilo 27 študentk in študentov z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Fakultete za ekonomijo in informatiko Univerze v Novi Gorici, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Študentki so pod naslovom Oblikovanje digitalne bančne rešitve za novo generacijo strank spoznavali, kako pri razvoju sodobnih bančnih rešitev povezati potrebe uporabnikov, poslovne cilje, tehnologijo, podatke in umetno inteligenco ter ob tem upoštevati regulativne zahteve in upravljati tveganja.

Osrednji del programa je predstavljalo praktično delo v skupinah, v katerih so študenti ob podpori mentorjev iz OTP banke razvijali digitalno bančno rešitev, ki bi jo lahko uvedla slovenska banka – nov produkt, digitalno storitev, izboljšavo uporabniške poti ali rešitev, podprto s podatki in umetno inteligenco. Pri tem so prevzemali različne vloge vodstvene ekipe ter pripravljali poslovni predlog, ki je vključeval analizo potreb uporabnikov, poslovni model, oceno koristi za banko, analizo tveganj in predlagane kazalnike uspešnosti.

OTP banka na kariernem sejmu
OTP banka na kariernem sejmu
FOTO: Arhiv ponudnika

Program je tako združeval strokovna znanja s področij dnevnega bančništva, strategije, tehnologije in timskega dela. Kasia Polok, direktorica Sektorja za podatke in umetno inteligenco ter Sektorja upravljanja vrednosti za stranke za prebivalstvo in vsebinska vodja projekta, je predstavila strategijo banke, ključne izzive ter vlogo podatkov, umetne inteligence in uporabniške izkušnje. Silvia-Gabriela Birla, direktorica Sektorja dnevnega bančništva za prebivalstvo, je študentom približala delovanje OTP banke in dnevnega bančništva. Tjaša Tomšič, svetovalka za korporativno strategijo in transformacijo, je predstavila agilno transformacijo in modele vrednostnih tokov. Agilne pristope v bančništvu, Scrum in sodelovanje ekip sta predstavila Boštjan Barut, vodja Oddelka upravljanja projektov in agilne metodologije ter Scrum Master, in Mitja Mitnjek, Scrum Master v istem oddelku. Doc. dr. Luka Tomat, predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, je predstavil sodobne tehnologije v bančništvu, Nika Sebič Koračin, vodja Oddelka za razvoj zaposlenih v OTP banki, pa timske vloge.

Na zaključnem dogodku 22. oktobra so skupine komisiji, sestavljeni iz predstavnikov banke in Ekonomske fakultete, na sedežu OTP banke v Ljubljani predstavile svoje rešitve. Študentke je na zaključnem dogodku nagovoril tudi András Hámori, predsednik uprave OTP banke. Skupine študentov so pokazale, kako so ob sodelovanju z bančnimi strokovnjaki in usklajevanju različnih pogledov oblikovale poslovno utemeljene predloge. Predstavitvam so sledili izbor zmagovalne ekipe, podelitev nagrad in neformalno druženje.

Študente je nagovoril tudi András Hámori
Študente je nagovoril tudi András Hámori
FOTO: Arhiv ponudnika

Strokovna komisija je za najboljšo zaključno nalogo izbrala projekt VIZIJA+, za katerega je zmagovalna ekipa prejela denarno nagrado v višini 1.000 EUR. Bone za udeležbo na izobraževanju po izbiri v organizaciji Poslovnega centra Ekonomske fakultete v neto vrednosti do 350 EUR na posameznika so prejeli štirje študenti, katerih dosežki in doprinos k projektom so bili prepoznani skozi celoten potek Jesenske bančne šole.

A kot poudarjajo v OTP banki, je še pomembnejša izkušnja: sodelovanje z bančnimi strokovnjaki, pridobivanje praktičnih znanj in soustvarjanje prihodnosti bančništva.

Zaposlitev v OTP banki je več kot služba

OTP banka je ena izmed najhitreje rastočih finančnih ustanov v Sloveniji.Zaposluje več kot 2.100 ljudi in je z več kot 900 bančnimi točkami po vsej državi tudi najbolj dostopna banka v Sloveniji. Zaposlenim ponuja stabilno zaposlitev, možnost kariernega razvoja, izobraževanja, mentorstvo in še mnogo več.

Spoznavanje banke se za zainteresirane udeležence lahko nadaljuje tudi po koncu Jesenske bančne šole. Za nekatere je predvidena možnost praktičnega usposabljanja ali študentskega dela v OTP banki. Program tako ni le priložnost za preizkušanje akademskega znanja v praksi, temveč tudi za spoznavanje različnih področij dela v banki, navezovanje strokovnih stikov in raziskovanje možnosti za nadaljnjo poklicno pot.

Zmagovalci Jesenske bančne šole OTP banke
Zmagovalci Jesenske bančne šole OTP banke
FOTO: Arhiv ponudnika

Povezovanje s potencialnimi sodelavci v OTP banki poteka tudi zunaj Jesenske bančne šole. 15. oktobra smo se predstavili na Kariernem sejmu MojeDelo v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer so obiskovalci z našimi kadrovniki spregovorili o svojih kariernih načrtih, spoznali različna področja dela v banki ter izvedeli več o zaposlitvenih in razvojnih priložnostih.

Obiskovalcem smo predstavili, da sodobno bančništvo poleg finančnih znanj povezuje tudi informacijsko tehnologijo, razvoj digitalnih rešitev, podatkovno analitiko, uporabniško izkušnjo, matematiko in marketing. Obiskovalce je na stojnici pozdravil tudi Spyridon Ntallas, član uprave OTP banke, odgovoren za finance in planiranje, ter se z njimi pogovoril o kariernih priložnostih in možnostih razvoja v banki. Srečanja so bila namenjena tako mladim, ki iščejo prve delovne izkušnje, kot izkušenim strokovnjakom, ki razmišljajo o naslednjem kariernem koraku. Povezovanje nadaljujemo 4. novembra 2026 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer bo naslednja priložnost za srečanje z nami.

OTP banka – tukaj smo za vašo kariero.


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