Od TikToka do Križank: Sergej Poposki odprl koncert Željka Bebeka, občinstvo pa je "zahtevalo še"!

Včasih se glasbene zgodbe začnejo v velikih studiih, z velikimi ekipami in natančno izdelanimi načrti. Sergejeva se je v Sloveniji začela precej bolj preprosto – s telefonom, glasom in garažno hišo. Posnetki, na katerih je brez velike produkcije preprosto zapel, so začeli na TikToku zbirati deset- in stotisoče ogledov, nekateri so presegli tudi 170.000. Toda v soboto zvečer je zaslon telefona zamenjal za nekaj precej večjega: oder Križank, enega najbolj prepoznavnih koncertnih prizorišč v Sloveniji. Sergej je večer odprl z repertoarjem, ki je razkril veliko o tem, kakšen izvajalec želi postati. Regionalne uspešnice Motori, Jedina, Mi plešemo in Ako su to samo bile laži je povezal s svetovno rock klasiko I Want to Break Free. Prav Queen pa ni naključna izbira – Freddie Mercury in skupina Queen sodita med glasbene vplive, ki so Sergeja spremljali pri oblikovanju njegovega vokalnega izraza.

Sergej Poposki Križanke FOTO: Žiga Kalan

Križanke so mu dale odgovor skoraj takoj

Ko se je njegov nastop približeval koncu, so se iz občinstva zaslišali vzkliki: "Hočemo još!" In Sergej je ostal. Motori je zapel še enkrat. Takšni trenutki niso del scenarija. Ne da se jih naročiti, napovedati ali odigrati. Zgodijo se samo, ko med izvajalcem in publiko preskoči nekaj, zaradi česar občinstvu ena pesem preprosto ni dovolj.

Ljubljana je moj novi dom!

Nastop v Križankah ima za Sergeja še eno posebno težo. Slovenija namreč zanj ni več samo država, v kateri nastopa. "Ljubljana je moj novi dom," pravi mladi Makedonec, ki danes živi in ustvarja v Sloveniji, hkrati pa ostaja močno povezan s Prilepom in Makedonijo, kjer se je njegova glasbena zgodba začela. Glasba je v njegovo življenje vstopila zelo zgodaj. Pri petih letih ga je za klavir prvi posedel dedek, klasično izobražen pianist, violinist in dirigent. Pri petnajstih se je Sergej vpisal v zasebno glasbeno šolo Matrix, kjer je pod mentorstvom Denisa Dimoskega začel resneje razvijati svoj vokal, leto pozneje pa je sprejel odločitev, da glasba ne bo zgolj hobi. Sledili so prvi odri in tekmovanja. Na Ezerskih biserih je s Sinatrovo My Way osvojil drugo mesto, nato postal superfinalist televizijskega glasbenega šova Pat do zvezdite, na mednarodnem tekmovanju na Cipru pa osvojil prvo mesto. Pomemben prelom je prišel leta 2024. Na Ohrid Festu je s svojo avtorsko skladbo Nema nikogaš pak prejel nagrado Dolni Saraj, istega leta pa je s skladbo Site Utra debitiral še na Makfestu. Leta 2025 je na mednarodnem festivalu Studentsko ljeto v Maglaju osvojil tretje mesto strokovne žirije, januarja letos pa v Skopju dosegel svoj največji tekmovalni uspeh doslej – Grand Prix na WAF Awards. Ob festivalskih nastopih je kilometrino nabiral tudi kot vokalist skupin The Doctors in The Flames, kjer se je gibal med rockom, funkom in popom. Morda je prav zato v Križankah tako suvereno preskakoval med regionalnimi klasikami in Queenom.

Sergej Poposki Križanke FOTO: Žiga Kalan

Sergejev trenutni vzpon je zanimiv prav zaradi kontrasta

Na eni strani so leta glasbenega izobraževanja, festivalov, tekmovanj in nastopanja. Na drugi strani je TikTok – platforma, na kateri lahko neznani pevec v nekaj sekundah pride pred občinstvo, ki ga sicer nikoli ne bi slišalo. Pri Sergeju se je zgodilo natanko to. Toda viralnost je lahko kratka. Veliki oder pokaže nekaj drugega: ali izvajalec zna pozornost zadržati tudi takrat, ko med njim in občinstvom ni zaslona, montaže ali algoritma. Križanke so bile zato pomembnejše od katere koli številke ogledov. Še posebej zato, ker je Sergej stopil pred občinstvo glasbenika, čigar kariera traja več kot pet desetletij. Željko Bebek je glas generacij, Sergej Poposki pa predstavlja generacijo, ki jo občinstvo pogosto najprej odkrije na zaslonu telefona. Za en večer sta se ti dve glasbeni zgodbi srečali na istem odru In morda je prav v tem najlepši simbol Sergejevega nastopa: fant, ki so ga mnogi Slovenci prvič slišali peti v garažni hiši na TikToku, je nekaj mesecev pozneje stal pod reflektorji Križank. Sergej zase pravi, da želi predvsem graditi lastno glasbeno identiteto. Najbližje so mu pop, balade in pesmi, pri katerih vokalna tehnika ni sama sebi namen, ampak mora poslušalcu prenesti emocijo. Med njegovimi vplivi so Freddie Mercury, Queen in Harry Styles, ob tem pa ostaja tesno povezan z glasbo prostora, iz katerega prihaja.

Prihaja prva avtorska skladba