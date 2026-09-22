Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Od TikToka do Križank: Sergej Poposki odprl koncert Željka Bebeka, občinstvo pa je "zahtevalo še"!

Ljubljana, 22. 09. 2026 13.29 pred 2 urama 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Sergej Poposki Križanke

Še pred kratkim je s pevskimi posnetki iz garažne hiše osvajal TikTok, zdaj pa je 23-letni makedonski pevec Sergej Poposki stopil na oder ljubljanskih Križank in odprl koncert ene največjih glasbenih legend regije – Željka Bebeka. Če je bil nastop zamišljen kot uvertura v veliki večer, je odziv občinstva hitro pokazal, da Sergej na oder ni prišel le ogret publike. Vzkliki "Hočemo još!" so ga priklicali nazaj, skladbo Motori pa je na željo občinstva zapel kar dvakrat.

Včasih se glasbene zgodbe začnejo v velikih studiih, z velikimi ekipami in natančno izdelanimi načrti. Sergejeva se je v Sloveniji začela precej bolj preprosto – s telefonom, glasom in garažno hišo.

Posnetki, na katerih je brez velike produkcije preprosto zapel, so začeli na TikToku zbirati deset- in stotisoče ogledov, nekateri so presegli tudi 170.000. Toda v soboto zvečer je zaslon telefona zamenjal za nekaj precej večjega: oder Križank, enega najbolj prepoznavnih koncertnih prizorišč v Sloveniji.

Sergej je večer odprl z repertoarjem, ki je razkril veliko o tem, kakšen izvajalec želi postati. Regionalne uspešnice Motori, Jedina, Mi plešemo in Ako su to samo bile laži je povezal s svetovno rock klasiko I Want to Break Free. Prav Queen pa ni naključna izbira – Freddie Mercury in skupina Queen sodita med glasbene vplive, ki so Sergeja spremljali pri oblikovanju njegovega vokalnega izraza.

Sergej Poposki Križanke
Sergej Poposki Križanke
FOTO: Žiga Kalan

Križanke so mu dale odgovor skoraj takoj

Ko se je njegov nastop približeval koncu, so se iz občinstva zaslišali vzkliki: "Hočemo još!" In Sergej je ostal. Motori je zapel še enkrat. Takšni trenutki niso del scenarija. Ne da se jih naročiti, napovedati ali odigrati. Zgodijo se samo, ko med izvajalcem in publiko preskoči nekaj, zaradi česar občinstvu ena pesem preprosto ni dovolj.

Ljubljana je moj novi dom!

Nastop v Križankah ima za Sergeja še eno posebno težo. Slovenija namreč zanj ni več samo država, v kateri nastopa.

"Ljubljana je moj novi dom," pravi mladi Makedonec, ki danes živi in ustvarja v Sloveniji, hkrati pa ostaja močno povezan s Prilepom in Makedonijo, kjer se je njegova glasbena zgodba začela.

Glasba je v njegovo življenje vstopila zelo zgodaj. Pri petih letih ga je za klavir prvi posedel dedek, klasično izobražen pianist, violinist in dirigent. Pri petnajstih se je Sergej vpisal v zasebno glasbeno šolo Matrix, kjer je pod mentorstvom Denisa Dimoskega začel resneje razvijati svoj vokal, leto pozneje pa je sprejel odločitev, da glasba ne bo zgolj hobi.

Sledili so prvi odri in tekmovanja. Na Ezerskih biserih je s Sinatrovo My Way osvojil drugo mesto, nato postal superfinalist televizijskega glasbenega šova Pat do zvezdite, na mednarodnem tekmovanju na Cipru pa osvojil prvo mesto.

Pomemben prelom je prišel leta 2024. Na Ohrid Festu je s svojo avtorsko skladbo Nema nikogaš pak prejel nagrado Dolni Saraj, istega leta pa je s skladbo Site Utra debitiral še na Makfestu. Leta 2025 je na mednarodnem festivalu Studentsko ljeto v Maglaju osvojil tretje mesto strokovne žirije, januarja letos pa v Skopju dosegel svoj največji tekmovalni uspeh doslej – Grand Prix na WAF Awards.

Ob festivalskih nastopih je kilometrino nabiral tudi kot vokalist skupin The Doctors in The Flames, kjer se je gibal med rockom, funkom in popom. Morda je prav zato v Križankah tako suvereno preskakoval med regionalnimi klasikami in Queenom.

Sergej Poposki Križanke
Sergej Poposki Križanke
FOTO: Žiga Kalan

Sergejev trenutni vzpon je zanimiv prav zaradi kontrasta

Na eni strani so leta glasbenega izobraževanja, festivalov, tekmovanj in nastopanja. Na drugi strani je TikTok – platforma, na kateri lahko neznani pevec v nekaj sekundah pride pred občinstvo, ki ga sicer nikoli ne bi slišalo.

Pri Sergeju se je zgodilo natanko to. Toda viralnost je lahko kratka. Veliki oder pokaže nekaj drugega: ali izvajalec zna pozornost zadržati tudi takrat, ko med njim in občinstvom ni zaslona, montaže ali algoritma.

Križanke so bile zato pomembnejše od katere koli številke ogledov. Še posebej zato, ker je Sergej stopil pred občinstvo glasbenika, čigar kariera traja več kot pet desetletij. Željko Bebek je glas generacij, Sergej Poposki pa predstavlja generacijo, ki jo občinstvo pogosto najprej odkrije na zaslonu telefona. Za en večer sta se ti dve glasbeni zgodbi srečali na istem odru In morda je prav v tem najlepši simbol Sergejevega nastopa: fant, ki so ga mnogi Slovenci prvič slišali peti v garažni hiši na TikToku, je nekaj mesecev pozneje stal pod reflektorji Križank.

Sergej zase pravi, da želi predvsem graditi lastno glasbeno identiteto. Najbližje so mu pop, balade in pesmi, pri katerih vokalna tehnika ni sama sebi namen, ampak mora poslušalcu prenesti emocijo. Med njegovimi vplivi so Freddie Mercury, Queen in Harry Styles, ob tem pa ostaja tesno povezan z glasbo prostora, iz katerega prihaja.

Prihaja prva avtorska skladba

Pred njim pa je zdaj novo poglavje. Po festivalskih nagradah, Grand Prixu, viralnem TikToku in prvem velikem nastopu pred slovensko publiko prihaja čas za avtorsko zgodbo in skladbo, ki jo bo javnosti predstavil čez nekaj dni in s katero želi narediti naslednji korak tudi na širšem regionalnem glasbenem prizorišču.

Toda sobotni večer v Križankah bo težko pozabiti. Ne samo zato, ker je odprl koncert Željka Bebeka. Ampak zaradi trenutka, ko je želel zaključiti nastop, množica pa je odločila drugače. Za 23-letnega pevca iz Prilepa, ki Ljubljano danes imenuje svoj novi dom, bi si bilo težko zamisliti lepšo dobrodošlico.


Naročnik oglasne vsebine je Aira production.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Sergej Poposki željko bebek koncert

Sončnice, vlak in ljudje: zgodba o povezovanju in trajnosti

24ur.com Novak Đoković poseben gost na koncertu Severine: Ukradel je šov!
24ur.com Na trgu, na podzemni, pred stadionom, na tribunah: 'Slovenijaaa gre naprej!'
24ur.com Je Žanu Serčiču uspelo razširiti svojo bazo oboževalcev?
24ur.com Kako bo Žan Serčič šokiral občinstvo v Cvetličarni?
Zadovoljna.si Pred nekaj dnevi navdušil v Talentih, Slovenijo pa osvojil že pred leti!
24ur.com Vrača se Na žaru: prvi bo na žar sedel Magnifico
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
bibaleze
Portal
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
Poročna obleka znane Slovenke jemlje dih
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Mislili so, da bodo prihranili. Na koncu so plačali več
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja
dominvrt
Portal
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961