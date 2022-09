Od torka občutno cenejša bencin in dizel

Novi ceni bosta veljali od 13. septembra do vključno 26. septembra. Dizelsko gorivo bo tako ob polnoči cenejše za dobrih 8 centov, bencin pa za slabih 14 centov glede na preteklo 14-dnevno obdobje.

Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki jo je vlada sprejela v petek, bodo regulirane tudi najvišje dovoljene drobnoprodajne cene kurilnega olja. Najvišja dovoljena cena bo tako znašala 1,366 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Vlada je omejila tudi najvišjo dovoljeno višino marže za kurilno olje na 0,08 evra za liter, kar stopi v veljavo jutri.