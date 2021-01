Od Trške Gore do Ajdovščine ali po poteh Kacinovih krivcev za porast okužb

Po pripravah na martinovanje in kolinah so zdaj za širjenje koronavirusa pri nas krive še zidanice. Tako meni Kacin, ki je dodal še: "Tega, kar bom rekel sedaj, še nisem: Slovenija se deli na urbano in podeželsko. In na podeželju se maske nosijo bistveno manj kot v urbanih središčih." S to izjavo je Kacin marsikomu iz podeželske Slovenije dvignil pritisk in na spletu smo lahko prebrali marsikatero ostro na njegov račun. Policijo smo vprašali, koliko kazni so spisali na podeželju žurerjem v zidanicah in tistim, ki niso nosili mask na razdalji manj kot dva metra. Pa tudi ljudi na podeželju, če so torej oni krivi za nadaljevanje epidemije?