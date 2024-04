Od vodenja brezpilotnih letalnikov do izdelave algortima za igro namiznega nogometa

Na težko dostopnih terenih so reševalcem velikokrat v pomoč tudi brezpilotni letalniki, tako so na primer po lanskih katastrofalnih avgustovskih poplavah droni nadzorovali plazovita območja na Koroškem. Robotika, avtomatika in senzorika so znanja prihodnosti in zato so na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko že devetič pripravili Dneve avtomatike, kjer so se študenti skozi igro učili. Pomerili so se namreč v načrtovanju vodenja brezpilotnih letalnikov Drone Challenge in izdelavi algoritma za avtonomno igro namiznega nogometa FuzbAI.