ZEG zahteva pojasnila o domnevnem zbiranju informacij o nasprotnikih Jek 2

Iz dokumentov, ki jih je analiziral izraelski časnik Haaretz, naj bi izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali projektu Jek 2. Med drugim naj bi izvajalo poizvedbe o slovenskem okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu, je v četrtek poročalo spletno Delo.
Kot so v današnjem javnem pismu vodstvu družbe Gen energija, ki je investitor morebitnega Jeka 2, zapisali pri Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), so medijska razkritja resna in zahtevajo takojšen odziv odgovornih akterjev.
Ob tem opozarjajo, da so bili med tarčami poizvedb poleg organizacij Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter podpredsednika Podnebnega sveta Jonasa Sonnenscheina tudi širši krog posameznikov in organizacij. To po prepričanju ZEG kaže na "sistematičen, ne pa osamljen poseg v civilno družbo".
Kot poudarjajo, je ZEG in nejedrska skupnost v Sloveniji dosledno delovala transparentno in konstruktivno v vseh ključnih energetskih procesih.
Prav tako so spomnili, da so na sestanku med predstavniki nejedrske skupnosti in družbe Gen energija konstruktivno predstavili svoja stališča in vprašanja glede projekta Jek 2.
"To dokazuje, da je bil dialog med investitorjem in civilno družbo vzpostavljen in da ni nikakršne potrebe po nezakonitem, tajnem zasledovanju, profiliranju ali zastraševanju," so zapisali.
Prepričani so, da Gen energija kot investitor in nosilec projekta Jek 2 nosi posebno družbeno odgovornost. "Ne glede na to, ali je vaše podjetje z dejavnostmi podjetja Cyberglobes kakor koli povezano ali ne, je vaša dolžnost, da se jasno, nedvoumno in javno opredelite," so prepričani.
Od vodstva Gen energije tako zahtevajo javno obsodbo kakršnega koli prikritega sledenja, profiliranja ali pritiska na civilno družbo, strokovnjake in nevladne organizacije. Zahtevajo tudi javno zavezo, da bo družba aktivno zaščitila pravico do nejedrskega in kritičnega glasu kot legitimnega dela demokratičnega procesa ter preglednost vseh zunanjih pogodbenih razmerij z varnostnimi, svetovalnimi ali PR-agencijami.
Strokovna in laična javnost, ki opozarja na tveganja jedrske energije, po zagotovilih ZEG ne deluje kot "sovražnik projekta", temveč kot varuh javnega interesa in okolja.
"Od družbe v državni lasti pričakujemo, da bo z dejanskim ravnanjem varovala odprt, varen in transparenten prostor za razpravo, ne pa dopuščala atmosfere zastraševanja," so še zapisali.
Odgovor vodstva Gen energije pričakujejo javno, v treh do petih delovnih dneh.
Načrtovana gradnja Jek 2 je bila v Sloveniji sicer predmet intenzivne politične razprave. Konec leta 2024 bi o projektu morali odločati tudi na posvetovalnem referendumu, vendar je parlament njegovo izvedbo preklical. V igri za dobavo glavne opreme v primeru gradnje drugega bloka nuklearke v Krškem sta ameriško podjetje Westinghouse in francoski EDF.
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