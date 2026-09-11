ZEG zahteva pojasnila o domnevnem zbiranju informacij o nasprotnikih Jek 2

Iz dokumentov, ki jih je analiziral izraelski časnik Haaretz, naj bi izraelsko obveščevalno podjetje Cyberglobes pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali projektu Jek 2. Med drugim naj bi izvajalo poizvedbe o slovenskem okoljevarstvenem gibanju Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija. Iskalo naj bi tudi informacije o posameznih aktivistih, ki so sodelovali pri nasprotovanju projektu, je v četrtek poročalo spletno Delo.

Kot so v današnjem javnem pismu vodstvu družbe Gen energija, ki je investitor morebitnega Jeka 2, zapisali pri Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG), so medijska razkritja resna in zahtevajo takojšen odziv odgovornih akterjev.

Ob tem opozarjajo, da so bili med tarčami poizvedb poleg organizacij Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter podpredsednika Podnebnega sveta Jonasa Sonnenscheina tudi širši krog posameznikov in organizacij. To po prepričanju ZEG kaže na "sistematičen, ne pa osamljen poseg v civilno družbo".

Kot poudarjajo, je ZEG in nejedrska skupnost v Sloveniji dosledno delovala transparentno in konstruktivno v vseh ključnih energetskih procesih.