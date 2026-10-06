Slovenija
Od vojaškega darila do največjega nasada arašidov v Sloveniji
Tudi v Sloveniji rastejo ameriški arašidi. Največji nasad je v Orehovljah na Goriškem, nastal pa je iz arašidov, ki so jih ameriški vojaki podarili domačinom po drugi svetovni vojni. Slavko Silič jih je posadil, 80 let pozneje pa arašide prideluje njegov vnuk.
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