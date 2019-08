Od vročega poletja se bomo poslovili z izrazito hladno fronto

Pred nami so verjetno še zadnji vroči dnevi v letošnjem letu. Izračuni glavnih meteoroloških modelov za prihodnji teden namreč vse bolj kažejo na izrazito spremembo vremena, ki bo prinesla občuten padec temperatur, večjo količino padavin, v visokogorje pa verjetno tudi sneg. Ker bo menjava zračne mase izrazita, so pri nas in v naši soseščini možna krajevna neurja.

V zadnjih dneh se nad nami zadržuje zelo topla in vlažna zračna masa, ki skrbi za vsakodneven razvoj nevihtnih oblakov. Ker nad nami pihajo le šibki vetrovi, je nastajanje nevihtnih celic naključno, smer njihovega premikanja pa zelo spremenljiva. Nevihte se nad določenimi območji zadržujejo in obnavljajo tudi dalj časa, kar prinaša lokalno večjo količino padavin. Neviht je bilo v zadnjih dveh dneh sicer nekoliko manj in so bile omejene predvsem na hribovite predele, v prihodnjih dneh pa bodo spet bolj pogoste in so možne nad večjim delom države.

Nevihte so v zadnjih dneh nastajale predvsem nad hribovitimi predeli. FOTO: Lujzek Žalik

Podoben tip vremena nas bo spremljal do vključno nedelje, nato pa nas čaka izrazita sprememba. Hladen zrak, ki se v teh dneh zadržuje nad severnim Atlantikom, se bo ob koncu tedna začel spuščati proti Evropi. Nad Britansko otočje se bo razširil v soboto, v nedeljo čez dan pa bo preplavil tudi Francijo, države Beneluksa, Dansko in Nemčijo. V nedeljo zvečer bo dosegel severno stran Alp, kjer pa se bo njegovo napredovanje proti našim krajem nekoliko upočasnilo. Najburnejše vremensko dogajanje pričakujemo v ponedeljek popoldne in v noči na torek Z nastankom manjšega ciklona nad severnim Sredozemljem se bo vremensko dogajanje v ponedeljek čez dan stopnjevalo. Nevihte z nalivi bodo po današnjih izračunih do večera zajele vso Slovenijo. Občutno hladnejši zrak nas bo prek nižjih predelov vzhodnih Alp preplavil v noči na torek. Takrat bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. V torek dopoldne bo ponekod še deževalo, popoldne pa bodo padavine povsod ponehale in začelo se bo jasniti. Najverjetneje sledita dva suha in sončna dneva, nato pa se bo možnost za padavine spet povečala.

Hladna fronta bo v gore prinesla tudi nekaj snega. FOTO: Bralec

Za koliko bodo padle temperature? Zračna masa, ki se bo k nam razširila iznad severnega Atlantika in območja polarnega kroga, je za več kot deset stopinj Celzija hladnejša od trenutne zračne mase. To pomeni, da bodo razmere po prehodu hladne fronte že povsem jesenske, zjutraj bo v večjih mestih okoli 10, čez dan pa malo nad 20 stopinj Celzija. Proti koncu prihodnjega tedna se bo spet nekoliko ogrelo, a ta napoved za zdaj še ni preveč zanesljiva. Možnost krajevnih neurij Poslabšanje vremena bo v prihodnjem tednu zajelo skoraj celotno jadransko obalo. Zaradi velike temperaturne razlike med obema zračnima masama in toplega morja se lahko pojavijo krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Ker je do takrat še kar nekaj dni, natančnejša napoved še ni mogoča.

Pred in ob prihodu hladne fronte lahko nastanejo krajevna neurja. FOTO: Dreamstime