Od vročine se bomo poslovili s krajevnimi neurji

Popoldne in zvečer se bo prek naših krajev pomikala izrazita hladna fronta, zato bo vremensko dogajanje zelo burno. Pričakujemo lahko nastanek številnih ploh in neviht, ki bodo zgodaj popoldne najprej zajele severne kraje, najkasneje zvečer pa bodo prešle vso Slovenijo. Zaradi velike pregretosti ozračja bodo nekatere nevihte lahko prerasle v krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra, nalivi in točo. Po prehodu fronte bo k nam nekaj dni dotekala občutno hladnejša zračna masa iznad severnega Atlantika, zato bodo temperature ob jutrih marsikje spet padle pod 10 stopinj Celzija.

Včerajšnji petek je bil marsikje po Sloveniji najtoplejši letošnji dan do zdaj. Po podatkih Arsa se je povsod z izjemo višje ležečih krajev in krajev ob morju ogrelo nad 30 stopinj Celzija, v najtoplejših krajih jugovzhodne Slovenije so izmerili celo 34 stopinj Celzija. Z današnjim prehodom izrazite hladne fronte pa se bomo, kot vse kaže, od tako visokih temperatur vsaj za deset dni poslovili. icon-expand Ob prehodu hladne fronte bodo nastala krajevna neurja. FOTO: Shutterstock Dopoldne bo v večjem delu Slovenije še sončno. Temperatura bo hitro naraščala in marsikje v južni Sloveniji se bo že pred poldnevom ogrelo v bližino 30 stopinj Celzija. Zgodaj popoldne pa bodo v krajih ob meji z Avstrijo začeli nastajati nevihtni oblaki, ki bodo naznanjali prihod hladne fronte. Ob močnejših nalivih lahko danes popoldne in zvečer hitro narastejo manjše reke in hudourniki, možna so tudi njihova razlivanja. Nevihte se bodo kasneje množile in se skupaj z občutno hladnejšim zrakom pomikale proti jugu države. Predvsem v pasu med Belo krajino, Dolenjsko, osrednjo Slovenijo in severno Primorsko, kjer bo ozračje pred fronto najbolj pregreto, bodo od sredine popoldneva naprej možna krajevna neurja z močnejšimi nalivi in viharnimi sunki severnega vetra, na manjših območjih je zelo verjeten tudi pojav toče. Posamezne močnejše nevihte bodo sicer lahko nastale kjerkoli po Sloveniji. V večernih urah (okvirno okoli 20. ure) bo fronta z nevihtami in nalivi prešla tudi obalo. Ker bo menjava zračne mase izrazita, bo predvsem nad odprtim morjem za krajši čas lahko zapihala tramontana, ki bo kasneje obrnila v burjo. Njeni najmočnejši sunki bodo dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Drugod po državi bo ob prehodu hladne fronte zapihal okrepljen severni veter z najmočnejšimi sunki, ki bodo na izpostavljenih mestih presegali hitrost 70 kilometrov na uro. icon-expand Oranžno vremensko opozorilo Agencije za okolje FOTO: Arso V noči na nedeljo se bo ozračje povsod umirilo. Veter se bo marsikje povsem polegel, le na Primorskem bo še vztrajala šibka do zmerna burja. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? Po prehodu hladne fronte se bo k nam od zahoda širilo območje visokega zračnega tlaka, zato lahko od jutri do sredine prihodnjega tedna spet pričakujemo sončno vreme. Ker bo k nam dotekala zračna masa iznad severnega Atlantika, bo razmeroma sveže za ta čas. V ponedeljek in v torek bomo zjutraj marsikje izmerili malo pod 10, popoldne pa malo nad 20 stopinj Celzija. PREBERI ŠE Nas res čaka peklensko vroče poletje? Mnogi med vami se verjetno še spomnite napovedi ameriškega Accuweatherja o peklensko vročem poletju, ki so jo ob koncu maja povzeli številni mediji. Takrat sem vas opozarjal, da njihove napovedi niso najbolj zanesljive za naše območje in da je za nas precej bolj zanesljiva napoved evropskega meteorološkega centra ECMWF, ki je za letošnje poletje predvidela odstopanje temperatur od dolgoletnega povprečja za okoli eno stopinjo Celzija, kar se vsaj za zdaj tudi uresničuje.