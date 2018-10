Od vrtca do varuha. Kakšna so pravila in kdo vse je vpisan v razvid

V Sloveniji imamo skoraj enako število javnih vrtcev kot varuhov predšolskih otrok, medtem ko je zasebnih vrtcev kar štirikrat manj. Vsi, ki želijo opravljati to dejavnost, morajo izpolnjevati določene pogoje, prav tako se morajo vpisati v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. Preverite, kakšni so ti pogoji in kje lahko preverite, ali jih posameznik oziroma pravna oseba izpolnjuje.

V Sloveniji imamo javne in zasebne vrtce, poleg teh dveh oblik pa še varuhe predšolskih otrok, ki so pridobili status samostojnega podjetnika za opravljanje teh dejavnosti. Prav slednjih je največ, kar 335, medtem ko je javnih vrtcev 334 in 88 zasebnih vrtcev.

Ustanovitelj javnih vrtcev je lokalna skupnost. Javni vrtci morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter prostor in opremo, ki jih določi minister oziroma z zakonom pooblaščena zbornica. Svojo dejavnost lahko začnejo opravljati po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Predšolsko vzgojo v Sloveniji po določbah zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja opravljajo vrtci in zasebniki, vzgoja pa se lahko opravlja tudi na domu. Pogoji za opravljanje varstva oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti se glede na različne oblike razlikujejo, nadzor nad vsemi pa vodi inšpektorat za šolstvo. Zasebni zavod Kengurujček, kjer naj bi se nad otroki izživljali,je imel prijavljeno poslovno dejavnost predšolske vzgoje, a ni imel vseh pogojev, da bi se lahko vpisal v razvid na ministrstvu za šolstvo. V razvidu ga tako ni. Kako je z izvajanjem dejavnosti predšolske vzgoje pri nas? Če želite izvajati dejavnost predšolske vzgoje kot zasebniki, morate pridobiti status zasebnega vzgojitelja. Zasebni vzgojitelji lahko opravljajo dejavnost predšolske vzgoje v sodelovanju z vrtci, samostojno kot izvajalci predšolske vzgoje otrok na domu ali v okviru organizirane vzgojnovarstvene družine na svojem domu.

Pogoji za opravljanje varstva oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti se glede na različne oblike razlikujejo, nadzor nad vsemi pa vodi inšpektorat za šolstvo. FOTO: Thinkstock

Če želite pridobiti status zasebnega vzgojitelja, morate oddati vlogo za vpis v razvid zasebnega vzgojitelja.

Ustanovitelj zasebnih vrtcev je lahko domača in tuja fizična ali pravna oseba. Zasebni vrtci, ki izvajajo programe za predšolske otroke, tudi tisti, ki programe izvajajo po posebnih pedagoških načelih, morajo izpolnjevati enake pogoje za strokovne delavce, prostor in opremo, kot so predpisani v javnem vrtcu. Svojo dejavnost lahko začnejo opravljati po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. Zasebnemu vrtcu lahko lokalna skupnost dodeli tudi koncesijo za opravljanje javne službe.

Status lahko pridobite, če izpolnjujete pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v javnem vrtcu. Ti pa so primerna izobrazba in opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, aktivno znanje slovenskega jezika, ne smete biti v delovnem razmerju za polni delovni čas, imeti morate stalno prebivališče v Sloveniji, prav tako vam s pravnomočno odločbo ne sme biti prepovedano opravljanje vzgojnovarstvene dejavnosti. Normativi, ki veljajo Poleg tega velja nekaj normativov, če organizirate vzgojnovarstveno družino na svojem domu. Lahko vključite največ šest otrok 1. starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti), osem otrok 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ali sedem otrok v starostno kombinirani skupini. Vzgojo in varstvo otrok 1. starostnega obdobja lahko zasebniki, ki organizirajo vzgojnovarstveno družino, opravljajo le, če izpolnjujejo pogoje za pomočnika vzgojitelja, za 2. starostno obdobje pa pogoje za vzgojitelja. Zasebni vzgojitelji, ki izpolnjujejo pogoje za svetovalnega delavca, ne morejo izvajati programa za predšolske otroke v okviru vzgojnovarstvene družine.

Program predšolske vzgoje lahko vrtec ali zasebni vzgojitelj organizira tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva se izvaja na domu vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali na domu zasebnega vzgojitelja.

Zagotoviti je potrebno tudi ustreznost prostorov, če želite izvajati varstvo na svojem domu. Več v pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, a so zahteve milejše, saj se v ta namen uporabljajo stanovanjski prostori, ki so zgrajeni v skladu z normativi in standardi, predpisanimi za stanovanja. Kako do statusa varuha? Za varovanje predšolskih otrok na domu morate pridobiti ustrezen status varuha, ki mora zagotavljati strokovno varstvo v ustreznih prostorih. Vsi, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu, se lahko vpišejo v register.

Zasebni vzgojitelji se morajo vpisati v register, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje predšolske vzgoje. Trenutno so po podatkih ministrstva vpisani trije zasebni vzgojitelji.

Da bi pridobili status varuha predšolskih otrok na domu, morate imeti končan program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo oziroma morate izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z opravljenim strokovnim izpitom. Varuh predšolskih otrok lahko izvaja svojo dejavnost v stanovanju eno ali večstanovanjske stavbe, ki ima veljavno uporabno dovoljenje, prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce, prostorih poslovne stavbe, ki morajo biti prilagojeni otrokom tako, da jim je na voljo igralnica, sanitarije in garderoba. Pripenjamo pa tudi dokument, kjer je objavljen seznam vseh varuhov vpisanih v razvid. Poziv staršem

Medtem ko lahko zasebni vzgojitelj izvaja program predšolske vzgoje, varuh predšolskih otrok izvaja zgolj varstvo.

Ministrstvo za šolstvo starše poziva k previdnosti. Vsem svetuje, da na njihovi spletni strani preverijo, ali je vrtec oziroma varuh vpisan v razvid. "Pred načrtovano vključitvijo otroka v vrtec oziroma varstvo je pomembno, da starši pridobite vse potrebne informacije. Vsak vrtec in izvajalec varstva otrok (varuh) lahko opravlja dejavnost le, če je vpisan v razvid ali register pri ministrstvu," navajajo pristojni. Informacije o prostih mestih v vrtcih, o razliki med programi v javnih in zasebnih vrtcih, o vrstah teh programov, o možnosti izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter različnimi programi, pa tudi o tem, kdo so lahko zasebni vzgojitelji ali varuhi predšolskih otrok in katere pogoje morajo izpolnjevati, lahko najdete na spletni strani ministrstva. Nadzor nad delom vrtcev