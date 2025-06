Od vsake ure študentskega dela nekaj centov tudi v posebno blagajno

Pa bodo breme prispevka res nosili samo delodajalci?"To bomo še dodatno preučili, ampak še enkrat bi rekel, da jaz verjamem, da je čisto vsak izmed nas pripravljen prispevati en odstotek za svojo babico, dedka, mamo, še marsikaterega sorodnika," minister za solidarno prihodnost Simon Maljavac.

Za vsako uro opravljenega študentskega dela bo v novo blagajno za dolgotrajno oskrbo odteklo minimalno 6,6 centa, kar za osem ur dela pomeni dobrih 50 centov na študenta oziroma dobrih 10 evrov za tiste, ki bodo med poletjem na mesec delali 20 dni. Prispevka bodo oproščeni mladoletni dijaki in tuji študenti, kar se po mnenju ŠOS-a ne bi zgodilo, če bi jih ministrstvo za solidarno prihodnost vključilo v dialog.

Gashi je prepričan, da to v praksi predstavlja neko nelojalno konkurenco slovenskim študentom od 18 do 26 leta, tuji študenti in mladoletniki so za delodajalce cenejši.

"Sam zelo veliko hodim po terenu in lahko rečem, da zelo malo vprašanj dobivam glede prispevka, če pa že, ko se pogovorimo, vsi ugotovijo, da je to tudi smiselno, ker bomo iz tega marsikaj dobili," vztraja minister Maljevac, ki tik pred začetkom pobiranja novega davka pravi, da je sistem na terenu že oživel, da imamo - denimo - že več kot 1.600 oskrbovalcev družinskega člana. Torej, sorodnikov, ki skrbijo za svoje in za to prejemajo 1,2-kratnik minimalne plače.

V posebno blagajno, nad katero bo bdela zdravstvena zavarovalnica, bomo zaposleni prispevali odstotek plače, drugi odstotek bo plačal delodajalec. Samozaposleni in kmetje bodo vplačevali dva odstotka, upokojenci en odstotek pokojnine, odstotek pa torej tudi polnoletni dijaki in študenti.