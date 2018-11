Od znanih medijskih osebnosti do prepoznavnih športnikov

Za župana Jesenic se potegujeta na primer hokejist Miha Rebolj in tudi nekdanja žirantka Masterchefa Alma Rekić, košarkarski parket je za političnega zamenjal Dušan Hauptman, ki verjame v Litijce, skakalni as Robert Kranjec in plavalka Sara Isaković pa sta prepričana, da lahko veliko dobrega prineseta v lokalno skupnost kot svetnika. Medijska prepoznavnost je lahko velik minus, pravi nekdanja napovedovalka vremena Alenka Resinovič - Reza.