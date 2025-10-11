Od župana do zapornika: prvi mož Gornjih Petrovcev mora za 14 mesecev za zapahe

V občini Gornji Petrovci se je sinoči končala saga, povezana z županom Francem Šlihthuberjem , ki je pravnomočno obsojen na 14 mesecev zapora. Občino zapušča v velikih dolgovih – kar 4000 evrov dolga na prebivalca. A kljub temu so bili vsi včeraj prisotni svetniki nanj in njegovo delo ponosni.

"Nisem zločinec, nisem kriminalec, nisem lopov, nisem nič od tega," zatrjuje zdaj že nekdanji župan.

A očitno je sodišče drugačnega mnenja. Po tem ko je njega in soobtoženega Štefana Kuharja, direktorja občinskega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, za kriva spoznalo murskosoboško sodišče, je po pritožbi sodbo potrdilo tudi višje mariborsko sodišče. Kot je ugotovilo v obsodilni sodbi, je župan Šlihthuber prednostno po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža, ki je imelo od leta 2010 blokiran bančni račun. Plačevanje računov Pindže prek asignacijskih pogodb, ki jih je poravnavala Občina Gornji Petrovci, je trajalo vse do stečaja podjetja v letu 2017. In prav župan je, tako je ugotovilo sodišče, kar sedem let izbiral, katere upnike bodo poplačali.

Očitke pa kljub pravnomočni sodbi Šlihthuber še vedno zavrača: "Za to, za kar sem obsojen, nisem kriv."

Čeprav je s tem občini povzročil za skoraj milijon evrov škode, mu je v v bran od 13 stopilo deset svetnikov.

A sodba je sodba, župan mora oditi. Se pa to ni zgodilo julija ob pravnomočnosti sodbe, ampak šele sinoči – za kar pa imajo tako sedaj že bivši župan kot svetniki svojo razlago. "Ugotovitvenega sklepa ne moremo sprejeti, dokler nimamo zakonske podalge," je dejal podžupan Ernest Kerčmar.

A zakonsko podlago so imeli že sredi septembra, pa so kljub temu čakali še mesec dni. So se pa sinoči od župana poslovili s težkim srcem. Da je delo župana vidno in lahko s ponosom odide, je menil eden od svetnikov.

Tudi tega mu ne zamerijo, da je v več kot 30 letih občino zadolžil za skoraj devet milijonov evrov in da je občinski račun blokiran že 16 let. "Mislim, da smo iz tega denarja naredili ogromno. Ukradel ni nihče nič, obnovili smo šolo, gasilske domove, uredili smo športna igrišča, vse te zadeve so vidne," meni Kerčmar.

Viden pa je tudi dolg, ki na prebivalca znaša 4000 evrov. Za primerjavo: vsak Slovenec je povprečno zadolžen za 500 evrov. Podžupan sicer priznava, da podrobnosti – da bi lahko komentiral ta znesek – ne pozna.

Občino bo sicer do nadomestnih volitev vodil prav Kerčmar.