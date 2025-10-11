Svetli način
Slovenija

Od župana do zapornika: prvi mož Gornjih Petrovcev mora za 14 mesecev za zapahe

Gornji Petrovci, 11. 10. 2025 20.49

Danica Ksela
Župan Gornjih Petrovcev je moral po več kot 30 letih zapustiti županski stolček. Zaradi oškodovanja upnikov je Franc Šlihthuber namreč pravnomočno obsojen na leto in dva meseca zapora. Kljub pravnomočni obsodbi in kljub temu, da ima občina zaradi milijonskih dolgov že 16 let blokirane račune, ga svetniki še vedno podpirajo in so nanj ponosni. Gornje Petrovce pa bo do nadomestnih volitev vodil požupan.

V občini Gornji Petrovci se je sinoči končala saga, povezana z županom Francem Šlihthuberjem, ki je pravnomočno obsojen na 14 mesecev zapora. Občino zapušča v velikih dolgovih – kar 4000 evrov dolga na prebivalca. A kljub temu so bili vsi včeraj prisotni svetniki nanj in njegovo delo ponosni.

Franc Šlihthuber
Franc Šlihthuber FOTO: NSi

"Nisem zločinec, nisem kriminalec, nisem lopov, nisem nič od tega," zatrjuje zdaj že nekdanji župan.

A očitno je sodišče drugačnega mnenja. Po tem ko je njega in soobtoženega Štefana Kuharja, direktorja občinskega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža, za kriva spoznalo murskosoboško sodišče, je po pritožbi sodbo potrdilo tudi višje mariborsko sodišče. Kot je ugotovilo v obsodilni sodbi, je župan Šlihthuber prednostno po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža, ki je imelo od leta 2010 blokiran bančni račun. Plačevanje računov Pindže prek asignacijskih pogodb, ki jih je poravnavala Občina Gornji Petrovci, je trajalo vse do stečaja podjetja v letu 2017. In prav župan je, tako je ugotovilo sodišče, kar sedem let izbiral, katere upnike bodo poplačali.

Očitke pa kljub pravnomočni sodbi Šlihthuber še vedno zavrača: "Za to, za kar sem obsojen, nisem kriv."

Čeprav je s tem občini povzročil za skoraj milijon evrov škode, mu je v v bran od 13 stopilo deset svetnikov.

A sodba je sodba, župan mora oditi. Se pa to ni zgodilo julija ob pravnomočnosti sodbe, ampak šele sinoči – za kar pa imajo tako sedaj že bivši župan kot svetniki svojo razlago. "Ugotovitvenega sklepa ne moremo sprejeti, dokler nimamo zakonske podalge," je dejal podžupan Ernest Kerčmar.

A zakonsko podlago so imeli že sredi septembra, pa so kljub temu čakali še mesec dni. So se pa sinoči od župana poslovili s težkim srcem. Da je delo župana vidno in lahko s ponosom odide, je menil eden od svetnikov.

Tudi tega mu ne zamerijo, da je v več kot 30 letih občino zadolžil za skoraj devet milijonov evrov in da je občinski račun blokiran že 16 let. "Mislim, da smo iz tega denarja naredili ogromno. Ukradel ni nihče nič, obnovili smo šolo, gasilske domove, uredili smo športna igrišča, vse te zadeve so vidne," meni Kerčmar.

Viden pa je tudi dolg, ki na prebivalca znaša 4000 evrov. Za primerjavo: vsak Slovenec je povprečno zadolžen za 500 evrov. Podžupan sicer priznava, da podrobnosti – da bi lahko komentiral ta znesek – ne pozna.

Občino bo sicer do nadomestnih volitev vodil prav Kerčmar.

Gornji Petrovci župan Franc Šlihthuber sodba zapor
Glavni pomočniki na nebu: kako droni rešujejo življenja?

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slim386
11. 10. 2025 21.59
NSi pa to...
ODGOVORI
0 0
Boštjan99
11. 10. 2025 21.54
Haha mali župancek v keho, oni Balkanski bojevniki ali kaj že so, klan, pa na prostosti.
ODGOVORI
0 0
inside1
11. 10. 2025 21.54
kako blokirane račune 16 let? kako pa lahko potem sploh kaj delajo? a na cash vse?
ODGOVORI
0 0
natmat
11. 10. 2025 21.44
+1
Rupar dva...oba župana z leplivimi prsti...
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
11. 10. 2025 21.40
+1
Le kdaj se bodo začele polnit ptičje kletke ... !!??
ODGOVORI
4 3
slim386
11. 10. 2025 21.57
Najprej jufka potem ostali pa to..
ODGOVORI
0 0
iziizi
11. 10. 2025 21.37
+0
kolk je JANKOVIČEV DOLG IN KOLIKO SE MU JE ODPISALO ,A JE KDO ZA ZAPAHI ,TO JE PRAVNA DRŽAVA ALI VLADAVINA PRAVA HALLO KJE STE NOVINARJI IN VSI ŽUPANI TO BI MORAL IMETI GLOBOKO RAZPRAVO
ODGOVORI
5 5
Rožle Patriot
11. 10. 2025 21.41
-1
Dokler ne vidim Holoba in LJ Ćarapana v ptičji kletki, - vse do takrat, bo ostalo še vedno krivosodje !!! ...
ODGOVORI
3 4
T-I-T-O
11. 10. 2025 21.33
+4
Jaz vas nebi dal za zapahe imam desetisoč krat hujše kršitve ki so tudi župani pa so še zunaj,pa bi morali za 30 let v državne zapore,pa bivše sodnice in itd...
ODGOVORI
7 3
Bananistanec
11. 10. 2025 21.31
-1
Sploh nisem vedel da sem zadolžen
ODGOVORI
2 3
a res1
11. 10. 2025 21.28
+5
kako lahko občina posluje 16. let, če ima blokirane ražune?
ODGOVORI
6 1
Srebrni breg
11. 10. 2025 21.32
+4
Prej sem napisal, da ni on toliko kriv kot sistem kateri kaj takega dovoljuje.
ODGOVORI
6 2
Srebrni breg
11. 10. 2025 21.26
+8
Župan je marsikaj delal narobe ampak največ je kriv sistem kateri takšne mahinacije dovoli. Je pa edino dobra stvar tega, da je denar ostajal v občini v obliki gradnje infrastrukture ne v njegovem žepu.
ODGOVORI
10 2
mackon08
11. 10. 2025 21.21
+4
Pokvarjenci podpirajo pokvarjenca, narod pa saj veste kaj do amena, ker so ga volili toliko let.
ODGOVORI
8 4
ROMELS
11. 10. 2025 21.16
+1
V ljubljani pa si ga ne upajo.
ODGOVORI
9 8
vrzwta1
11. 10. 2025 21.09
-3
Serifa, kdaj ga bojo pospremili v zapor?
ODGOVORI
8 11
Milko-reptilko
11. 10. 2025 21.03
+10
nevem če se zavedate da napihujete in obtožujete nekoga nekih dejanj, ki pa ima vidne rezultate za kar so denar porabili...??? verjetno vam gre v nos da ima kaj za pokazat?
ODGOVORI
17 7
Vakalunga
11. 10. 2025 21.01
+1
Zdej je na vrsti GOLOB, 1,2 milijardi pufa pa še kar pufa državo )) Potrebno ga je zaustavit..
ODGOVORI
18 17
Magic-G-spot
11. 10. 2025 21.17
-1
Kolob je prejsnjic v parlamentu povedal da v njihovi stranki ni nobenega obsojenega kriminalca. Kriminalci so ampak povdarek je bil da niso obsojeni.
ODGOVORI
7 8
Srebrni breg
11. 10. 2025 21.24
+2
Naštej države v EU in Balkana katere niso zadolžene. Obenem povej kakšen dolg je imela Slovenija v času vladanja janšistične svinjarije. Lahko v znesku lahko pa v % BDP. Hvala.
ODGOVORI
6 4
iziizi
11. 10. 2025 21.39
+1
KAJ PA MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN PODJETJA IN FITNES NAPIHJENI PODJETNIKI KI NI NIHČE NIČ ODGOVARJAL ALI VRNIL DOLGOVE
ODGOVORI
1 0
Prototip
11. 10. 2025 20.59
+3
Če ga svetniki podpirajo,bi bilo najbolj pošteno,da zaprejo še njih poleg njega,,,če ne vidijo njegovih kriminalnih rabot...lp
ODGOVORI
11 8
Andree
11. 10. 2025 21.03
+0
podpirajo ga svetniki n.si ter svetnik iz sds
ODGOVORI
11 11
jedupančpil
11. 10. 2025 20.56
+14
hmmm... sedaj pa se ostale obcine :) sploh Lj
ODGOVORI
15 1
