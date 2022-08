Odbojkarji gasilce s Krasa povabili na prvo tekmo svetovnega prvenstva

Natanko mesec dni po koncu največjega požara v zgodovini Slovenije približno 1500 pripadnikov slovenskih služb za zaščito in reševanje, ki so sodelovali pri gašenju, ta petek prihaja v ljubljansko dvorano Stožice. Na ogled prve tekme slovenske odbojkarske reprezentance na svetovnem prvenstvu so jih v znak zahvale povabili naši odbojkarji osebno, ki so že tretji dan požara klicali na Kras in se kljub pripravam na prvenstvo ponudili kot prostovoljci.