Odbor civilnih iniciativ ne želi več sodelovati z vodstvom Melamina

Člani odbora Združenih civilnih iniciativ Melamin so odstopili od pooblastila za zastopanje javnega interesa v podjetju Melamin, ki jim ga je avgusta lani podelil kočevski občinski svet. Kot so zapisali, od pooblastila odstopajo, ker z vodstvom Melamina ne morejo več sodelovati. Vodstvo občine odstop obžaluje, a ga razume.

V izjavi so štirje člani odbora, ki ga vodi Jernej Brelih, zapisali, da so na podlagi občinskega mandata za zastopanje javnega interesa z upravo Melamina od avgusta lani opravili pet skupnih sestankov, katerih cilj je bil pridobiti vse relevantne podatke o vplivih poslovanja podjetja na okolje ter na varnost in zdravje ljudi. V začetku leta so verjeli, da podjetje izboljšuje svoj odnos z javnostjo in napreduje tudi na področju varnostne kulture, prepričanje o tem pa sta jim, kot navajajo, razblinila dva zadnja dogodka - delovna nesreča ob rekonstrukciji mešalca, v kateri je bil huje poškodovan delavec, in tožba podjetja zoper svojce delavca, ki je umrl v eksploziji v Melaminu maja 2022.

Delovna nesreča ob rekonstrukciji mešalca je razkrila popolno neskladje med deklariranim spoštovanjem varnostnih protokolov in dejanskim ravnanjem podjetja, navajajo. "Ugotavljamo, da je zaradi takšne malomarnosti ogrožena varnost poslovanja v obratu in njegovi okolici, s tem pa tudi zdravje in življenje zaposlenih ter prebivalcev v bližini. Stanje varnosti je enako tistemu, kakršno je bilo pred in ob delovni nesreči 12. maja 2022. Odbor zato zaključuje, da Melamin ne izpolnjuje objektivnih in subjektivnih pogojev za poslovanje v urbani sredini in na območju občine Kočevje," so zapisali. Od občine in države zahtevajo, da nemudoma ukrepata in zagotovita varnost ljudi v občini Kočevje: "Kemična proizvodnja na tej lokaciji se mora ustaviti takoj, prav tako je treba odstraniti vsako dejavnost, ki ogroža okolje." Zanje tudi ni sprejemljiva selitev ali širitev proizvodnje na drugo lokacijo v občini.

Posledice eksplozije v Melaminu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za tožbo Melamina zoper svojce umrlega delavca pa ocenjujejo, da je moralno sporna. "Ta poteza je pokazala, da je Melamin v zadnjih treh letih ustvarjal videz odprtosti, dejansko pa ravnal prikrito in nečastno," so zapisali. Navedli so še, da odstop od občinskega pooblastila ne pomeni, da se bo odbor razpustil, ampak bo deloval še naprej in spremljal okoljsko varnost v občini.

Na občini odločitev obžalujejo