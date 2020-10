Odbor DZ ni podprl prepovedi frackinga v Sloveniji

Predlog novele je določal, da v Sloveniji ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. S to prepovedjo bi bilo po predlogu treba "uskladiti" tudi že izdana dovoljenja in rudarske pravice ter vloge zanje.

Retroaktivnost so predlagatelji utemeljevali z zaščito javnega interesa pri zagotavljanju ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. Iz Levice so glede tega sporočili, da "so s tem koalicijske stranke dale svoj glas tujim korporacijam, ki z umazano tehnologijo uničujejo okolje in zdravje lokalnega prebivalstva zavoljo vrtoglavih dobičkov. Onesnaženje podtalnice in pitne vode s strupenimi snovmi, degradacija okolja zaradi novih in novih vrtin, rafinerij in povečanega tovornega prometa, potresni sunki ob fraktoriranju so najbolj pogosto zabeleženi škodljivi okoljski vplivi, ki jim bodo izpostavljeni tudi prebivalci Petišovcev, če bo jutri britanska korporacija Ascent Resources začela z blagoslovom vlade Janeza Janše z izvajanjem frackinga."

Danes se je pokazalo, zakaj britanski kapitalisti kljub preteklim stališčem Agencije za okolje še niso opustili za skupnost škodljivega, a dobičkonosnega projekta in zakaj imajo v vlado Janeza Janše 'več zaupanja, da bo projekt prejel potrebna dovoljenja'. Ker je Janševa koalicija sposobna v tišini glasovati proti lastnim ljudem in za umazane profite tujega kapitala, so kritični v Levici.

Nataša Sukič(Levica) je med razlogi za predlagano prepoved navedla veliko potencialno škodljivost pridobivanja plina s to metodo za zdravje ljudi in za okolje. Ni sicer mogoče z gotovostjo napovedati, kdaj in kje bi lahko prišlo do škodljivih posledic za okolje ali zdravje ljudi, izkušnje drugih držav pa kažejo, da se to dogaja, je dejala.

Po njenih besedah so pridobivanje ogljikovodikov s to metodo že prepovedale med drugim Velika Britanija, Irska, Francija in Nemčija. "Izkušnje številnih držav kažejo, da fracking dejansko povzroča hudo onesnaženje,"je poudarila. Takšna dejavnost bi po njenih besedah bistveno vplivala na kakovost bivanja v regiji in na podjetniške aktivnosti v regiji.