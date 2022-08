Odbor DZ podprl predlog zakona o energetskem dodatku za najranljivejše

Dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka bo po predlogu za samsko osebo znašal 200 evrov. Za družine z enim staršem bo znašal 200 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov.

Do energetskega dodatka so upravičena tista gospodinjstva, ki so upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ter tisti invalidi, ki so jih na vladi prepoznali za posebno ranljive - torej tisti, ki so nezaposljivi oz. tisti, ki so vključeni v poklicno rehabilitacijo, je pojasnil Juvan.

V zakonodajno-pravni službi DZ so med drugim opozorili na dejstvo, da predlog kot upravičence do pomoči določa le dve kategoriji prebivalcev, čeprav v Sloveniji obstajajo tudi druge kategorije prebivalcev, ki so glede na svoj dohodkovni položaj enako ogroženi zaradi naraščajočih cen, kot so recimo delavci s skrajšanim delovnim časom, invalidski upokojenci in družine z otroci s posebnimi potrebami. Ti pogosto ne padejo v katero izmed kategorij prebivalcev, ki so upravičene do energetskega dodatka za najranljivejše.

Na dejstvo, da predlagani zakon ne zaobjema vseh, ki so pomoči potrebni, so opozorili tudi poslanci iz vrst opozicije.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je pojasnila, da bi se z zakonom pomagalo okoli 80.000 ljudem, medtem ko imamo, kot vlada sama navaja v besedilu zakona, v Sloveniji okoli 120.000 ljudi, ki težko preživijo mesec. Po mnenju poslanke Karmen Furman (SDS) zakon tako ne zajema kategorij prebivalcev, kot so delavci s skrajšanim delovnim časom, prejemniki minimalnih plač, upokojenci s polno delovno dobo, ki živijo pod pragom revščine, prav tako niso zajete vse kategorije invalidov.