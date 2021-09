Odbor DZ podprl zakonsko podlago za zamik uvedbe elektronskega cestninjenja

Do zamika uvedbe celovitega sistema elektronskega cestninjenja prihaja zaradi zamude pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, slovaškim Skytollom, do katere je prišlo zaradi dveh vloženih revizijskih zahtevkov. Oba sta bila sicer zavrnjena kot neutemeljena, je spomnil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič.

Skytoll bo do 1. decembra tako vzpostavil cestninjenje z letno in polletno elektronsko vinjeto. Gre za dolgoročne vinjete, ki jih uporabljajo zlasti pogosti uporabniki cestninskega omrežja, pri čemer je treba upoštevati, da so letne vinjete za leto 2021, veljavne do 31. januarja 2022.

Po Miheličevih besedah je pričakovati, da se bodo ti uporabniki v večini primerov odločali za nakup letne elektronske vinjete ob izteku veljavnosti letnih vinjet za leto 2021 (razen v primeru npr. nakupa novega avtomobila ali menjave avtomobila).