Odbor DZ: Preimenovanje praznika v 'priključitev' Primorske je ustrezno

Državni svet je 16. septembra izglasoval odložilni veto na sprejeto spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi se praznik vrnitve Primorske k matični domovini, 15. september, preimenoval v praznik priključitve Primorske k matični domovini.

Večina državnih svetnikov je pritrdila državnemu svetniku Branku Tomažiču kot predlagatelju veta, ki je poudaril, da je bila Primorska vedno del slovenskega narodnostnega ozemlja. Glede na to ni mogoče govoriti o priključitvi, ampak o vrnitvi v sestavo slovenskega matičnega ozemlja. Tako so po Tomažičevih besedah odločili tudi vsi podpisniki pariške mirovne pogodbe. Predlagatelji spremembe pa po njegovi oceni želijo zakon spreminjati iz ideoloških razlogov, saj se sklicujejo na odlok vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, kjer je uporabljen termin priključitev.

Predlagatelji spremembe s prvopodpisano primorsko poslanko SD Meiro Hot na čelu so prepričani, da dozdajšnje poimenovanje praznika ne ustreza niti zgodovinskim dejstvom niti tradiciji poimenovanja praznika. Na Primorskem so vedno praznovali priključitev Primorske, ne pa vrnitve, je poudarila poslanka Hot. Kot je dodala, je takšno poimenovanje del primorske tradicije in kolektivne identitete.

'Zakaj prav zdaj znova razdvajati ljudi na Primorskem?'

SDS-ov Zvone Černač pa se je vprašal, zakaj prav zdaj po nepotrebnem znova razdvajati ljudi na Primorskem. "Verjetno zato, ker želite preobračati pozornost na druge teme," je dejal. Opozicijski poslanec ne vidi nobenega razloga za preimenovanje praznika. Veljavno poimenovanje v sebi nosi pozitivno sporočilo, ki ga je treba ohraniti za prihodnje rodove, je pozval. "Tu gre za popolnoma ideološko zgodbo," je prepričan.