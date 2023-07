Dolgotrajna oskrba: 'Plače v Sloveniji so že zdaj nadpovprečno obremenjene'

Sprejeli so številna koalicijska dopolnila, ki so jih koalicijske poslanske skupine vložile med drugim zaradi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ in nekaterih deležnikov. Tako bo v skladu z enim od njih usposabljanje oskrbovalca družinskega člana zagotovila Socialna zbornica Slovenije. Ta bo določila tudi podrobnejši program usposabljanja in vsebino vodenja dnevnika o opravljanju dolgotrajne oskrbe.

Poslanci opozicije so bili do predloga kritični

V razpravi so bili poslanci opozicije pričakovano kritični do predloga. Zvonko Černač iz SDS je dejal, da ga je vlada potrdila na dopisni seji, obravnava se po nujnem postopku, zakonodajno-pravna služba DZ pa ima nanj pripombe na 40 straneh. Del predloga je po njegovih besedah prepisan iz zakona, sprejetega decembra 2021. Tako vsebinski nabor storitev, kategorije upravičencev in več drugih stvari ostaja enakih kot v zakonu iz decembra 2021, je dejal.

Bistveno razliko pa vidi v shemi financiranja. Po njegovem mnenju ni mogoče pristati na dodatno obremenjevanje delodajalcev, delojemalcev in upokojencev z obveznim prispevkom, ne da bi bila ta rešitev prej ustrezno usklajena.

"Če financiranje ni urejeno, ni dolgotrajne oskrbe," je odgovoril minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Časovnica pri sprejemanju predloga pa je po njegovem mnenju tako intenzivna zato, ker se mora zakon uveljaviti s 1. januarjem 2024.