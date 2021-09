Odbor DZ proti dodatnim izjemam od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah.

Po predlogu bi med izjeme od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, ki jo je uvedla septembra lani sprejeta novela zakona o trgovini, dodali trgovine v kampih, hotelih, muzejih in galerijah, turistično-informacijskih centrih (TIC) ter ob pokopališčih za prodajalne, ki prodajajo izdelke za ureditev grobov.

Med izjeme določila, da so lahko ob nedeljah odprte le prodajalne velikosti do 200 kvadratnih metrov, so želeli dodati prodajalne, ki so v prostorih z drugimi funkcijami, kot so gostinski lokali ter čakalnice na letališčih ter avtobusnih in železniških postajah, in zato presegajo omenjeno omejitev velikosti.

Prodajalne na letališčih ter v TIC in muzejih so ob nedeljah sicer po devetem protikoronskem zakonu lahko odprte, a v NeP so želeli trajno rešitev, torej tudi po prenehanju veljavnosti določb tega interventnega zakona.