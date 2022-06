Odbor DZ proti razpisu referenduma o RTV Slovenija

Odbor DZ za kulturo je zavrnil predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija, po katerem prispevek RTV ne bi bil več obvezen. Za razpis referenduma je glasovalo pet poslancev, proti pa devet.

Po predlogu sprememb zakona o RTVS, ki ga je vložila SDS, bi se fizične in pravne osebe same odločile, ali želijo plačevati prispevek in v kakšni višini. Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje prispevka RTV? Alenka Jeraj iz SDS je kot predstavnica predlagateljev dejala, da je del gledalcev in poslušalcev kritičen do programov RTVS in da je bilo že več peticij proti obveznemu plačevanju prispevka. Prispevek, ki za TV-sprejemnik zdaj za fizične osebe znaša 12,75 evra, za radijski sprejemnik pa 3,77 evra, je po njenih besedah višji kot v drugih primerljivih državah.

Kot je dejala, je RTVS v zadnjih desetih letih izgubila med 200.000 in 250.000 gledalcev. Televizijski informativni oddaji Dnevnik in Odmevi sta brez potrebnih sprememb, medtem ko bi v SDS pričakovali, da bi se oddaji posodobili in se odzivali na želje gledalcev. Ministrstvo za kulturo medtem po besedah državnega sekretarja na tem ministrstvu Marka Rusjana meni, da bi predlog sprememb pomembno posegel v finančni položaj zavoda, zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja okrnjena. Ne bi namreč mogel več uresničevati javnega interesa. Po mnenju ministrstva razpis predlaganega referenduma ni dopusten.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Luka Kotnik