Odbor DZ sprejel sklep za pripravo odločnejše strategije za blaženje podnebnih sprememb

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na izredni seji sprejel sklep, da mora vlada v roku 60 dni po sprejetju zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 pripraviti odločnejšo in ambicioznejšo strategijo za zmanjšanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb.

Seja je potekala na zahtevo poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB, Levica in NeP. Na njej so obravnavali ugotovitve poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje pod okriljem ZN. Globalne temperature bodo okoli leta 2030, desetletje prej, kot je bilo predvideno še pred tremi leti, po sedanjem scenariju predvidoma višje za okoli 1,5 stopinje Celzija, izhaja iz poročila IPCC. Kot je na seji v imenu predlagateljev ob navedbi omenjenih podatkov opozoril poslanec Andrej Rajh (SAB), tem spremembam tudi v Sloveniji ne moremo ubežati, zato moramo hitro ukrepati, če želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb.

Predlagatelji pripravili več sklepov Predlagatelji so zato pripravili več sklepov. Tako so predlagali, da naj vlada najkasneje v roku 60 dni pripravi odločnejšo in ambicioznejšo strategijo za zmanjšanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb. Naslednji sklep se nanaša na nacionalni podnebno-energetski načrt, ki naj vsebuje konkretne ukrepe za zaustavitev prekomernega segrevanja. Obenem so predlagali, da naj ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni pripravi ukrepe za omejitev škodnih posledic podnebnih sprememb na dostopnost in kakovost lokalno pridelane hrane. Prav tako so predlagali, naj DZ na zakonski ravni v čim krajšem možnem času prepove uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo ter da DZ v Sloveniji razglasi podnebno in okoljsko krizo.

Vizjak izpostavil nujnost ukrepanja na svetovni ravni Minister za okolje Andrej Vizjak je se je zavzel, da se v Sloveniji strateško ukrepanje na tem področju veže na zakonodajni sveženj EU Pripravljeni na 55 (Fit for 55). Prehitevanje ni na mestu in bi bilo lahko celo problematično, meni. Zato je predlagal, da se prvi sklep predlagateljev prilagodi v smislu, da naj vlada pripravi strategijo 60 dni po sprejetju omenjenega svežnja. Po besedah Rajha so ministrov nasvet upoštevali in sklep prilagodili. Vizjak je ob tem izpostavil nujnost ukrepanja na svetovni ravni. Ni namreč dovolj, če neke ukrepe sprejema zgolj Slovenija. Zato se mu tudi ne zdi potrebno razglasiti izrednih okoljskih razmer v državi. Glede četrtega predloga je spomnil, da je vlada že sprejela uredbo za prepoved plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je na seji pojasnil, da se že pripravljajo na spremembe nacionalnega podnebno-energetskega načrta. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej pa je dejal, da aktivnosti, kakršne so predlagali v opoziciji, že potekajo, z Evropsko komisijo pa že usklajujejo Skupno kmetijsko politiko. Takšnega dokumenta zato v 60 dneh ne morejo pripraviti.