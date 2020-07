Odbor DZ za delo bo razpravljal o aplikaciji za sledenje: 'zakon bi moral vsebovati varovalke'

Pričakovati je, da bodo največ pozornosti v postopku obravnave deležne določbe o mobilni aplikaciji za sledenje okuženim, še pred sejo parlamentarnega odbora pa se namerava danes o predlogu zakona uskladiti strokovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta. Z namenom preprečevanja širjenja okužb predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, ki jim v primeru nespoštovanja te določbe grozi od 200 do 600 evrov kazni.

Kot so sporočili s stranke SAB, aplikaciji nasprotujejo: "Ni znano, katere podatke bodo zbirali, kje se bodo hranili in za koliko časa, kako bomo preprečevali zlorabe itd. Za nas je bistveno, da zasebnost posameznika ohranimo in je aplikacija prostovoljna in anonimna."

Poudarjajo, da pooblaščenec meni, da bi moral zakon jasno določati, kdo so upravljavci podatkov v povezavi z uporabo prej navedene mobilne aplikacije, katere podatke se lahko obdeluje in za kakšen namen, kakšni so roki hrambe podatkov, kdo ima lahko do njih dostop in da se podatki zunaj namena preprečevanja širjenja covida-19 ne smejo obdelovati.

V mnenju komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (gradivo k odboru) je zapisano, da bi zakon tako po mnenju Informacijskega pooblaščenca moral vsebovati varovalke (npr. sodno odredbo za izvedbo posredovanja podatkov organom pregona ali drugim uporabnikom) z namenom zagotovitve, da zbrani osebni podatki ostanejo v obdelavi zgolj v okviru zdravstvene stroke in da je njihova količina sorazmerna zadanim ciljem.

Informacijski pooblaščenec dodatno poudarja, da izkušnje iz tujine kažejo, da so aplikacije za sledenje stikom z okuženimi s covidom-19 učinkovite le, če so tehnično zanesljive, če kakovostno delujejo in uspešno zaznavajo rizične stike. To je mogoče doseči le, če si aplikacijo na pametni telefon prostovoljno naloži praktično celotna populacija. Za to pa je treba vzpostaviti pogoje zaupanja in predvidljivosti, torej zagotoviti varnost v povezavi z zbranimi podatki (ustrezno zavarovani podatki in omejen krog pooblaščenih organov za dostop do njih), zagotoviti zakonitost zbiranja in obdelave zbranih podatkov in upoštevati temeljne človekove pravice.

Pri tem komisija opozarja, da se je že v preteklih zakonih, povezanih s covidom-19, opozarjalo na morebitno neustavnost posameznih zakonskih odločb, zato bi moral biti tokrat zakonodajalec pri sprejemanju odločitev še posebej previden.

V razpravi komisije je bila izražena tudi ocena, skladna z mnenjem Informacijskega pooblaščenca, da je trenutna dikcija predloga zakona "presplošna in pušča preveč odprtih možnosti za širjenje pravice do obdelave identifikacijskih osebnih podatkov na neutemeljeno velik krog upravičencev, katerih delovanje bo tudi težje nadzirati".

Pomisleki tudi glede dostopa do evidence odločb o karanteni

Komisija izraža tudi dvom v ustreznost tretjega odstavka 25. člena predloga zakona, v skladu s katerim se dostop do evidence izdanih odločb o karanteni ne omogoča zgolj Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, ampak tudi Policiji, ki bi po mnenju komisije morala tudi v povezavi z vročanjem odločb o odrejeni karanteni ohraniti zgolj z 51. členom Zakona o nalezljivih boleznih dodeljeno nalogo asistiranja Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, ne pa prevzemati njegove vloge.

V razpravi komisije je bilo večkrat pozvano k upoštevanju zgledov iz tujine in zagotavljanju, da bo morebitna aplikacija dana v uporabo državljanom na prostovoljni bazi in da bodo določbe, povezane z njo, v nadaljevanju zakonodajnega postopka še dodelane, v skladu z vsemi tehtnimi opozorili Informacijskega pooblaščenca.

Komisija opozarja tudi na to, da bi bilo v zvezi s 30. členom predloga zakona treba pri snovanju mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARSCoV-2 (covid-19) nujno razmišljati tudi o potrebah ranljivih skupin prebivalstva, zlasti invalidov (še zlasti slepih in slabovidnih), in pri tem striktno upoštevati določbe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Na mizi novi interventni ukrepi za drugi val epidemije

Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, omogoča koriščenje turističnih bonov pri več ponudnikih kot doslej ter določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Vlada je predvidela tudi sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Za te namene namerava v proračunu zagotoviti 31 milijonov evrov.