Odbor DZ za diferencirano izredno uskladitev pokojnin

Glede na dopolnjen predlog bi se s 1. januarjem letos na omenjeni način dodatno uskladile pokojnine in drugi prejemki, razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka. Odbor DZ je dopolnjen predlog potrdil s 17 glasovi za in nobenim proti.

Predlog novele je vložila poslanska skupina DeSUS. Z njo so se zavzeli za 3,5-odstotno izredno uskladitev za vse upokojence. Po besedah Branka Simonoviča želijo tako odpraviti posledice preteklih usklajevanj pokojnin in invalidskih nadomestil, ki v času med letoma 2010 in 2015 niso bila v skladu s sistemskim zakonom. Z letom 2018 pa so se začele pokojnine usklajevati tudi izredno. S tem se je primanjkljaj zaradi prenizko izplačanih pokojnin, ki je znašal 8,4 odstotka, začel zmanjševati in zdaj znaša še 3,5 odstotka, je povedal.