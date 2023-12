Odbor DZ za dodatne ukrepe za ekonomsko stabilnost RTVS

Odbor državnega zbora za kulturo, ki je obravnaval finančni položaj Radiotelevizije Slovenija (RTVS), je z devetimi glasovi za in tremi proti sprejel sklep, s katerim podpirajo prizadevanja ministrstva za kulturo, da v dialogu z vodstvom javne radiotelevizije pripravi dodatne ukrepe za ekonomsko stabilnost in neodvisnost zavoda.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je povedal, da ustanovitelj javnega zavoda ni imel zaupanja v prejšnje vodstvo RTVS. Zdaj pa so poiskali možnost, da interventno zagotovijo sredstva. Po vladni odločitvi iz konca novembra bo namreč pet milijonov evrov za letošnje leto namenjenih za program, ki je večinoma že bil ustvarjen, deset milijonov evrov pa bo namenjenih za naslednje leto. Z upravo zavoda so po Rusjanovih besedah tudi dogovorjeni, da januarja začnejo redne sestanke, na katerih bi med drugim preverili možnosti za nadaljnje zakonske spremembe. Rešiti bo treba tudi vprašanje financiranja Simfoničnega orkestra RTVS in Big banda RTVS, je napovedal. Predsednik uprave zavoda Zvezdan Martić je povedal, da naj bi negativni rezultat zavoda konec leta po oceni znašal 10,5 milijona evrov. V osnutku finančnega načrta zavoda za leto 2024 pa še vedno niso našli virov za pokritje v višini pet milijonov evrov, medtem ko so osem milijonov evrov manjkajočih sredstev našli z varčevanjem pri variabilnih stroških.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo

Predsednik sveta RTVS Goran Forbici je povedal, da uprava v osnutku programsko-produkcijskega načrta za leto 2024 navaja, da je ena možnost za leto 2024 pomembno krčenje programa. Tako bi se denimo na Televiziji Slovenija število risank zmanjšalo za 40 odstotkov, število oddaj Male sive celice za tretjino, namesto petih epizod Inšpektorja Vrenka bi posneli in predvajali samo dve. Druga možnost po navedbah uprave pa je, "da kaj grobo odrežemo", je povzel Forbici. Tako bi se denimo odrekli organizacijski enoti glasbena produkcija. Predstavil je svoj predlog interventne zakonodaje, ki ga je pripravil. V skladu z njim bi socialno šibki plačevali nižji RTV-prispevek. Zbori RTVS, Simfonični orkester RTVS, Big band RTVS in programi za manjšine in ranljive skupine pa bi imeli status javne službe. Po opozorilu nekdanjega generalnega direktorja RTVS in zdajšnjega direktorja Slovenske tiskovne agencije Igorja Kadunca so to, da bo RTVS potreboval dodatna sredstva, vedeli vsi. Polovica zaposlenih je namreč napredovala. Če denarja ni dovolj, je treba po njegovem mnenju pač izkazati izgubo in najeti posojilo. RTVS mora zagotavljati program, financiranje je drugotnega pomena, je prepričan. Ob pogovorih o krčenju programa številna opozorila Ker je svet zavoda novembra pozval upravo, naj predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov za več morebitnih ukrepov, tudi za ukinitev organizacijske enote glasbena produkcija, je predsednica nacionalnega sveta za kulturo Uršula Cetinski razmišljanja o ukinitvi Simfoničnega orkestra in Big banda ocenila kot sramotna. Po njenem opozorilu namreč oba pomenita vrhunsko kakovost. Prav tako je Matic Švab iz Olimpijskega komiteja Slovenije posvaril pred negativnimi posledicami morebitnega neprenašanja poletnih olimpijskih iger in evropskega nogometnega prvenstva v prihodnjem letu. Glede na raziskave se po vsakokratnih olimpijskih igrah veliko otrok spet začne ukvarjati s športom, je povedal.