Odbor DZ za gospodarstvo podprl predstavitev ministrskega kandidata Hana

Odbor je mnenje, da je bila predstavitev ustrezna, sprejel z 10 glasovi za in štirimi proti. Han je v predstavitvi dejal, da bo za uspešno soočanje z izzivi potrebno sodelovanje vseh. Poudaril je pomen socialnega dialoga in napovedal njegovo krepitev. Med prioritetami je navedel boljši dostop do virov financiranja, bolj učinkovito poslovno okolje in večja učinkovitost upravnih postopkov. Izpostavil je povezanost gospodarstva, turizma in športa, slednji naj bi v ta resor prišel po spremembi zakona o vladi, ter nujnost krepitve teh področij.