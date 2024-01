Burna razprava o noveli energetskega zakona in zelenem prehodu

Sejo odbora je zahtevala poslanska skupina NSi, ker menijo, da je novela energetskega zakona, ki jo je vlada v parlamentarno proceduro vložila v začetku decembra, neprimerna. Moti jih, da vsebuje prepoved projektiranja in vgradnje kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah in prepoved projektiranja in vgradnja kurilnih naprav na tekoča in trda goriva v strnjenih naseljih ter da onemogoča podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja.

"Nesprejemljivo je, da vlada 121.000 gospodinjskim odjemalcem zemeljskega plina, ki prispevajo dva odstotka emisij ogljikovega dioksida v Sloveniji, prepoveduje način ogrevanja in jih sili v menjavo načina ogrevanja, kar bo povezano z velikimi stroški," je na seji dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Kritični so tudi do novega načina obračuna omrežnine, ki se obeta z začetkom julija. Po njihovem prepričanju bo ta izrazito neugoden za obrtnike, podjetnike, kmete in velike odjemalce.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je poslancem NSi očitala zavajanje javnosti. Zakon po njenih besedah namreč ne prepoveduje ogrevanja na zemeljski plin in lesno biomaso, ne ukinja plinskih omrežij in ne omejuje prodaje plina, kot to trdijo. "Če se danes ogrevaš na zemeljski plin ali lesno biomaso, boš to lahko počel to tudi v prihodnje," je bila jasna državna sekretarka.

Slovenija mora po njenem prepričanju nadaljevati zeleni prehod, ki prinaša neštete gospodarske priložnosti in ustvarja nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Glede novega obračuna omrežnine je Seršen spomnila, da trenutni sistem izvira še iz časov nekdanje skupne države in so določene prilagoditve potrebne.

Direktorica Agencije za energijo Duška Godina je pojasnila, da nov način obračunavanja omrežnine prinaša učinkovitejšo rabo omrežij.

"Cilj spremembe obračuna ni zakomplicirati življenja in delovanja ljudi in industrije, spremembe prav tako niso namenjene kaznovanju, kot se prevečkrat zavaja v javnosti, temveč je cilj spodbujanje odjemalcev, da aktivno sodelujejo pri zelenem prehodu in predvsem pravični porazdelitvi stroškov uporabe sistema med vse odjemalce," je pojasnila.