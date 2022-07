Odbor DZ za kmetijstvo kritičen do ukrepanja v primeru podjetja Marinblu

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil ob seznanitvi z rezultati posebnega nadzora v obratu za predelavo rib Marinblu kritičen do počasnega ukrepanja inšpekcije in ker ni prišlo do zaprtja obrata. So pa člani odbora poudarili tudi, da se je treba iz tega primera nekaj naučiti, da se podobne kršitve v prihodnosti ne bodo več dogajale.

Podjetje Marinblu se v zadnjih mesecih veliko pojavlja v medijih, tako zaradi opozoril o hudih kršitvah pravic delavcev, kar je že obravnaval odbor DZ za delo, kot tudi zaradi samega načina dela, ki naj bi potekalo v nehigieničnih razmerah, pri čemer naj bi se prepakiravalo tudi oporečne ribe. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v obratu 9. junija opravila izredni inšpekcijski pregled, v katerem je med drugim ugotovila higiensko-tehnične pomanjkljivosti, pozneje pa je opravila še dodatne nadzore, z rezultati katerih so se danes seznanili člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Higienske razmere trenutno urejene Vodja sektorja za veterinarski nadzor v upravi Katica Florjanc je pojasnila, da so higienska razmere v obratu trenutno urejene in da izvajalec pakiranja ne izvaja več, ker za to nima ustreznega kadra. Trenutno so po njenih navedbah namreč v podjetju zaposlene le tri osebe, ki izvajajo zgolj dejavnost skladiščenja. Težave v podjetju so se po njenih besedah začele spomladi z zaposlitvijo tujih delavcev, ki niso znali slovensko. Delavci so bili po zagotovilih delodajalca na izobraževanju, a izvajalec, kot je povedala Florjančeva, ni mogel dokazati, da poznajo vsa pravila za delo. Inšpekcijski pregled ob navzkrižnem preverjanju po njenih besedah ni mogel dokazati sledljivosti izdelkov in sledljivosti živalskih stranskih proizvodov, zaradi česar so uvedli prekrškovne postopke in ukrepe za odpravo nepravilnosti, tudi znotraj protokolov podjetja. Je pa Florjančeva poudarila, da reklamacij glede kakovosti iz trgovskih verig ni bilo.

icon-expand Pakiranje rib FOTO: Shutterstock

'Ni bilo potrebe po zapiranju' Člane odbora je čudilo, da se uprava za varno hrano ni odločila vsaj za začasno zaprtje obrata. "V preteklih dneh so se ugotavljale manjše nepravilnosti, vendar ni bilo potrebe po zapiranju," je poudarila Florjančeva. Je pa, kot je poudaril generalni direktor uprave za varno hrano Matjaž Guček, zapiranje obratov skrajni ukrep. "Ne boste našli obrata, kjer ni nepravilnosti, naprave, zaposleni, higienski postopki, vse to tvori obrat in gre za živo stvar," je poudaril in dejal, da lahko inšpektor poročilo napiše samo na podlagi ugotovitev v času nadzora. Člani odbora so opozorili tudi na poročanje medijev, da so bili delavci vnaprej obveščeni o inšpekcijskih nadzorih, kar pomeni, da so se na preglede lahko pripravili. Guček je namigovanje zavrnil: "Še vedno velja osnovno načelo, da se inšpekcijski pregledi ne napovedujejo." "Pomembno je, da imamo zakonodajni okvir in da smo odzivni," pa je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Tatjana Bozeti, ki se sicer strinja, da se določene stvari da tudi izboljšati.