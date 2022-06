Odbor DZ za končanje pritiskov na uredniško avtonomijo na RTVS

Odbor DZ za kulturo je pozval vodstvo RTV Slovenija, da dosledno zagotavlja ustavno pravico do obveščenosti. Nemudoma naj tudi preneha izvajati pritisk na uredniško neodvisnost in institucionalno avtonomijo zavoda ter spet vzpostavi pogoje za neodvisno delo novinarjev. Hkrati naj preneha z diskreditacijami zaposlenih in pritiski nanje, so pozvali.

icon-expand Shod za javno RTV v ponedeljek. FOTO: Bobo

Vodstvo zavoda naj tudi preneha s politično motiviranimi kadrovskimi in drugimi spremembami na zavodu, so pozvali na seji, na kateri so se osredotočili na novinarsko avtonomijo in pravico do obveščenosti kot poslanstva RTVS. Od programskega sveta zavoda pa želijo, da svoje delo opravlja nepristransko in strokovno ter v skladu z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Predlogov sklepov SDS, po katerih bi vlado pozvali h končanju političnega pritiska na vodstvo RTVS, vodstvo in kolektiv v zavodu pa k prenehanju medsebojnega obračunavanja, niso sprejeli. Predsednica odbora Tamara Vonta iz stranke Gibanje Svoboda je sejo odbora sklicala zaradi dogajanja na zavodu, katerega so novinarski sindikati, združeni v koordinaciji, v ponedeljek opozorili na grob poseg vodstva RTVS v novinarsko avtonomijo. Kot je dejala na začetku seje, je v zadnjih dneh celo površnemu opazovalcu postalo očitno, da je na RTVS nekaj narobe.

Po njenih besedah so zaskrbljujoče tudi napovedi vodstva zavoda o ukinjanju nekaterih dopisništev v tujini. S tem gre za poseganje v temelje RTVS in ustavno pravico o obveščenosti, je izpostavila. Od novega leta odpoved dalo deset novinarjev Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov zavoda Helena Milinković je poudarila, da se novinarjem na zavodu krati pravica do izražanja in avtonomnega novinarskega dela. Generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough je po njenih besedah v ponedeljek, ko je koordinacija nadaljevala s stavko, z odločitvijo o krajšanju televizijskih dnevnoinformativnih oddaj presegel pooblastila in posegel v novinarsko delo. Delovni pogoji so iz dneva v dan slabši, na novinarje in urednike se izvajajo pritiski, v televizijskem informativnem programu pa je od novega leta zaradi slabih razmer dalo odpoved deset novinarjev, je povedala. Tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in vodja pogajalske skupine stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS Branimir Štrukelj se je strinjal, da je delodajalec v ponedeljek kršil ustavno zagotovljeno pravico do stavke. Okrnil je namreč program, da bi lahko krivdo za pomanjkljivo obveščanje zvalil na novinarje, čeprav so ti pripravili neokrnjen program. Grah Whatmough je po drugi strani poudaril, da vodstvo dosledno spoštuje pravico zaposlenih do stavke. Kot je dejal, je že takoj po seznanitvi s stavkovnimi zahtevami povedal, da vodstvo marsikatero zahtevo že izvaja. Predlagalo je konkretne rešitve, je zagotovil. Nenazadnje je pripravilo predlog stavkovnega sporazuma, za vzpostavitev rednega socialnega dialoga pa je predlagalo podpis posebnega dogovora.

icon-expand V televizijskem informativnem programu je od novega leta zaradi slabih razmer dalo odpoved deset novinarjev. FOTO: Luka Kotnik