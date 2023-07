Odbor DZ za kulturo o domnevni izločitvi Borisa Pahorja s frankfurtskega sejma

Nastop Slovenije na tem sejmu je po njenem mnenju gotovo pomemben dogodek za državo. V paviljonu bo predstavljenih 65 avtorjev, ki imajo največ prevodov v nemščino, na novinarski predstavitvi pa je bilo omenjeno tudi, da bodo poleg živečih posebno pozornost namenili še preminulim in tudi zamejskim avtorjem, kot so Slavko Grum , Srečko Kosovel , Tomaž Šalamun , Maruša Krese in Alma Karlin .

V imenu predlagateljev seje je Jerajeva pojasnila, da so se za sklic odločili, ker so se po junijski novinarski predstavitvi projekta Slovenije kot častne gostje na sejmu spraševali, ali med preminulimi avtorji, ki bodo predstavljeni v Frankfurtu, Pahorja morda ne bo.

"Ko smo to prebrali, smo se vprašali, kje pa je Boris Pahor, morda so nanj pozabili," je pojasnila razloge za sklic seje. Spomnila je tudi, da so se na to temo oglasili tudi člani razreda za umetnost na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, katere član je bil Pahor, med drugim pa se je odzvala tudi njegova sodelavka, literarna zgodovinarka Urška Perenič.

Pereničeva je povedala, da je dvom o tem, da Pahorja na sejmu ne bo, izrazila konec maja ob razstavi, ki so jo akademiku v spomin odprli v Bruslju. Kuratorsko ekipo, ki stoji za slovensko predstavitvijo v Frankfurtu, pa je o tem, kako bo s Pahorjem in tržaškimi literati, spraševala že nekaj mesecev prej.

Ministrica: Šlo je za napačno dojemanje seznama avtorjev

Kot je ocenila ministrica za kulturo Asta Vrečko, trditev, da bo Pahor izločen, izvira iz napačnega dojemanja seznama avtorjev, ki bodo dejansko prisotni na sejmu. Da bo zagotovo zastopan v Frankfurtu, je namreč potrdil kurator Miha Kovač.

Ta je pojasnil, da so na novinarski konferenci sporočili imena literatov, ki bodo gostovali v Frankfurtu, celoten program slovenske predstavitve pa bodo v skladu s pravili sejma predstavili septembra. Opozoril je tudi, da predstavljanje samo enega avtorja na določen dan ni praksa. Ker je sejem v prvi vrsti poslovne narave, pa si želijo predvsem ojačati prevajanje slovenskih avtorjev na pomembne knjižne trge, kar bi bilo nato izhodišče za določene prihodke.

Pahor je bil po Kovačevih besedah kot eden najbolj izpostavljenih avtorjev mišljen že pri snovanju slovenske predstavitve. Ker si želijo nagovoriti mlajše občinstvo, pa bo v nemščini izšel prevod njegovega romana Nekropola v stripovski obliki.

Da je bil predviden že od samega začetka, še pod kuratorstvom kulturnega zgodovinarja Igorja Grdine, je povedala tudi Vlasta Vičič z Javne agencije za knjigo RS, ki ji je bil projekt zaupan. Grdina je sicer omenil, da so ga uvrstili na končni dan, kar je bilo kasneje označeno kot neprimerno, zato se po njegovem mnenju zdi, da je slovenska predstavitev dobila nov koncept.

V razpravi so člani odbora iz koalicijskih poslanskih skupin ugotavljali, da je Pahor postal snov za politično obračunavanje, ki ni samo neprimerno, ampak tudi nepotrebno. A kot je odgovorila Jerajeva, ne obračunavajo z nikomer. Sejo je označila za smiselno tudi zato, ker so izvedeli nekaj podrobnosti o projektu, ki bi jih izvedeli šele septembra.

Odbor sicer predlaganega sklepa SDS, da pozovejo ministrstvo, da v program sejma v največji meri uvrsti avtorje in nastopajoče, ki bodo v polnosti predstavili Slovenijo svetu, ni izglasoval.