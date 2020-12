Odbor DZ za kulturo pozval vlado k deblokadi slovenskega filma

Člani in članice odbora so pristojnega ministra in vlado opozorili tudi na spoštovanje sklepa odbora iz leta 2018, ki za filmski in avdiovizualni sektor predvideva zvišanje sredstev na 11 milijonov evrov.

Kot so po seji sporočili iz Levice, je odbor sklenil tudi, naj se projekti, ki jih financira javna agencija Slovenski filmski center (SFC), financirajo v skladu z zakonom o SFC, kot je to potekalo do konca leta 2019, in se ne uvrščajo v nacionalne razvojne programe po postopkih, ki veljajo za neposredne proračunske uporabnike.

Simoniti je na seji izrazil upanje, da bodo sredstva za film uspeli rešiti v prihodnjem tednu, da bo področje letos "dobilo tisto, kar mu gre". Ob tem je povedal, da so SFC do danes nakazali polovico od nekaj več kot štirih milijonov evrov za letošnje leto. Glede dodatnih 11 milijonov za film pa je dejal, da bi se težko zavezali neki vsoti, ki se potem ne bi uresničila. Ker je kultura razvejano področje, je sredstva, s katerimi razpolaga, po njegovih besedah treba primerno uskladiti glede na potrebe in zahteve celotne sfere.

Ogroženih več kot 1400 zaposlenih avdiovizualnega sektorja

Kot so spomnili v Levici, vlada, ki bi morala potrditi transferje, projektov od marca do danes ni uvrstila na dnevni red seje. Z zaprtjem dostopa do sredstev je zavrla filmsko produkcijo, onemogočila delo ter ogrozila preživetje in socialno varnost filmskih delavcev, ki že več kot leto dni čakajo plačilo za že opravljeno delo. "Avdiovizualni sektor pri nas zaposluje preko 1400 ljudi, če k temu prištejemo še njihove družine, govorimo o več tisoč ogroženih," so zapisali v poslanski skupini.

Po njihovih besedah trpijo tudi mednarodni projekti, sklenjeni koprodukcijski dogovori in kandidature na mednarodnih razpisih. S tem je povzročena kulturna in gospodarska škoda, film pa tudi brez krize zaradi covida-19 sodi med najbolj ogrožene panoge in v veliki meri temelji na samozaposlenih in drugih prekarnih poklicih, ki so v razmerah epidemije še posebej ranljivi, so zapisali v Levici. Ob tem so dodali, da so se mnoge države na izpad dohodka zaposlenih v filmskem in AV sektorju odzvale s povečanjem sredstev.

Filmarji že nekaj časa opozarjajo na blokado slovenske filmske produkcije. O tem so poročali tudi evropskim institucijam, v začetku decembra pa je bila o tem obveščena še Evropska komisija. Zanje se je zavzel tudi nacionalni svet za kulturo, ki je na premiera Janeza Janšo naslovil pobudo za prednostno vladno obravnavo filmskih projektov.