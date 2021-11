Odbor DZ za nadomestilo samozaposlenim za izgubljeni dohodek zaradi karantene

Predlog, ki so ga vložili v LMŠ, SD, SAB, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev, se nanaša na samozaposlene, družbenike in kmete, ki bi jim lahko nadomestilo vrnili že naslednji teden, je povedala Andreja Zabret iz LMŠ. Ukrep bi veljal od 1. julija. Pomembno je, da se predlog čim prej sprejme tudi zato, ker se okužbe z novim koronavirusom zelo hitro širijo, je poudarila. Znesek, potreben za izvedbo predloga, po njenem znaša približno dva milijona evrov.

Višina nadomestila ostaja takšna, do kakršne so bili upravičeni do 1. julija, in sicer 250 evrov za vsako odrejeno karanteno in ne več kot 750 evrov v enem mesecu. Samozaposlenih je sicer približno 95.000, kmetov pa 21.000, je povedala.