Zavrnili predlog SDS glede alkohola v šolskih prostorih

Odbor DZ za zdravstvo je zavrnil predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga vložili v SDS. Poslanci SDS in NSi so sejo ob začetku glasovanja zapustili iz protesta, ker je predsednica odbora razpravo zaključila kljub njihovim željam, da jo nadaljujejo. V SDS so ob tem napovedali ponovno vložitev predloga.

Seja odbora DZ za zdravstvo se je danes nadaljevala po sredini prekinitvi. Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) je ob začetku današnje seje pojasnila, da je bilo ob prekinitvi k razpravi prijavljenih še nekaj poslancev, ki pa so danes odsotni. Danes sta tako besedo dobila poslanec SDS Žan Mahnič kot predstavnik predlagateljev in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež, ki je odgovoril na nekatere Mahničeve očitke. Nato je Kozlovičeva dejala, da je razprava zaključena in da sledi glasovanje. Temu so ostro nasprotovali poslanci opozicijskih SDS in NSi, ki so si še želeli razpravljati. Poslanec SDS Andrej Poglajen je Tamari Kozlovič očital, da krši poslovnik. Ta namreč omogoča sprotne prijave poslancev k razpravi, je dejal. "Nikjer vam ne omogoča, da zaključite razpravo na podlagi števila prijavljenih na prvem delu seje, ki je bil prejšnji dan," je poudaril.

Kozlovič je kljub opozicijskim očitkom sprožila začetek glasovanja. Mahnič je zato napovedal, da bodo v SDS predlog sprememb zakona vložili še enkrat. Poslanci SDS in NSi so nato ob glasnem nasprotovanju sejo odbora za zdravstvo zapustili. "Sram vas naj bo. Večina zlorablja manjšino," je bilo ob odhodu iz dvorane slišati poslanca NSi Aleksandra Reberška. Ker po obstrukciji opozicijskih poslancev odbor ni bil sklepčen, je Kozlovič odredila odmor. Po premoru se je seji pridružil tudi poslanec SD Jonas Žnidaršič, odbor pa je nato sklepčen zavrnil tako predlog dopolnila kot predlog sprememb zakona SDS. O predlogu so se tako izrekli le poslanci Svobode in SD in ga soglasno, z devetimi glasovi proti, zavrnili.

V SDS so s predlogom želeli omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti. Mahnič je tudi danes poudaril, da je ponekod šolsko igrišče edini prostor v lokalni skupnosti, kjer se lahko organizirajo športni dogodki, turnirji, pa tudi gasilske veselice. Po trenutnem zakonu v teh primerih točenje alkohola ni dovoljeno, a se to kljub temu dogaja, je povedal. Zato so v SDS predlagali spremembo zakona. Po Mahničevih besedah nekateri župani in pravniki iščejo način za ureditev problematike, in sicer z občinskimi odloki. "Se bo pač takšna igrišča in športne telovadnice z odlokom enostavno drugače opredelilo. In bodo to objekti, ki so prvotno namenjeni za druge zadeve, šole pa bodo imele s temi objekti pogodbe za brezplačno uporabo," je ponazoril.