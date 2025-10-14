Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Odbor DZ zavrnil predlog SDS za razbremenitev pri dohodnini

Ljubljana, 14. 10. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
10

Odbor DZ za finance je zavrnil predlog SDS za spremembe pri dohodnini, prek katerih bi med drugim z zvišanjem splošne olajšave zaposlenim zvišali neto dohodek. Opozicija meni, da bi razbremenitev plač prinesla večjo potrošnjo in boljše pogoje za zaposlovanje, koalicija pa poudarja potrebo po vzdržnosti javnih financ in širšem davčnem ukrepanju.

Po predlogu novele zakona o dohodnini bi se splošna olajšava s sedanjih 5260 evrov leta 2026 zvišala na 8000, leta 2027 na 9000 in leta 2028 na 10.000 evrov. Za prejemnika minimalne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 438 evrov in leta 2028 za 758 evrov, za prejemnika povprečne plače 712 in 1232 evrov, za prejemnika dvakratnika povprečne plače pa 904 in 1564 evrov, so izračunali predlagatelji.

Zvišali bi tudi pragove posameznih dohodninskih razredov, in sicer za prvi razred s 16-odstotno stopnjo z 9210 evrov na 10.630 evrov neto letne osnove, za drugi s 26-odstotno stopnjo s 27.089 na 31.240 evrov, za tretji s 33-odstotno stopnjo s 54.178 na 62.480 evrov in za četrti z 39-odstotno stopnjo z 78.016 na 90.000 evrov. Pri tem bi za peti razred stopnjo znižali s 50 na 45 odstotkov.

Dohodnina
Dohodnina FOTO: Dreamestime

"Pot, po kateri gre aktualna vlada, je napačna," je na današnji seji odbora dejala Suzana Lep Šimenko (SDS) ter izpostavila razveljavitev sprememb pri dohodnini, ki jih je sprejela prejšnja vlada, in zvišanje deleža obremenitve plač z zdravstvenim prispevkom in prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Poudarila je, da bi z njihovimi spremembami pridobili vsi, proporcionalno največ tisti z najnižjimi plačami.

V SDS so ocenili, da bi uveljavitev predloga v letu 2026 pomenila 340 milijonov evrov manj dohodnine, da pa bi se višji dohodek ljudi deloma prelil v večjo potrošnjo in s tem večji priliv davka na dodano vrednost (DDV). Sprememba bi pomenila ugodnejše pogoje za zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva, so poudarili.

Vlada je predlogu nasprotovala. Na podlagi simulacij po modelu Mednarodnega denarnega sklada je ocenila, da bi v letu 2026 pomenil 650 milijonov evrov izpada pri dohodnini, v letu 2027 840 milijonov in v letu 2028 1,04 milijarde evrov. Takšen izpad prihodkov glede na trenutno javnofinančno izhodišče, rast izdatkov za staranje prebivalstva in nujnost zagotavljanja stabilnih virov financiranja javnih storitev ni vzdržen brez hkratnih ukrepov na prihodkovni ali odhodkovni strani proračuna, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za finance Katja Božič.

Preberi še Gospodarski krog vlado poziva k razbremenitvi

Ciljev zagotavljanja predvidljivih javnofinančnih prihodkov in ustvarjanja pogojev za rast gospodarstva ni mogoče zasledovati z ukrepi pri eni vrsti davka, ampak s širšimi ukrepi davčne politike, je dodala.

Spremembe, kot jih predlaga SDS, bi pomenile dodatno tveganje za vsaj kratkoročno poslabšanje stanja javnih financ, je opozoril predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Menil je, da lahko odgovorna, predvidljiva in dolgoročno stabilna fiskalna politika zagotovi dobro poslovno okolje ter da je pomembno, da Slovenija ne zapravi zaupanja finančnih trgov, ki ga trenutno uživa.

Davčni strokovnjak, nekdanji direktor finančne uprave Ivan Simič je povedal, da je zvišanje splošne olajšave eden od najlažjih načinov za razbremenitev stroškov dela. Bi bilo pa treba učinek na proračunske prilive nevtralizirati z zvišanjem stopnje DDV. Predvideno zmanjšanje proračunskih dohodkov bi se dalo po njegovem mnenju ublažiti tudi z večjim nadzorom proračunskih odhodkov.

Predlagane spremembe so podprli tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, saj bi, kot je povedala Janja Virant iz zbornice, pomenile manjšo dohodninsko obveznost in s tem višje prihodke tudi za lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov ter pridelovalce hrane.

Predlog SDS so podprli v NSi. "Trenutna davčna obremenitev je neutemeljeno visoka," je menil Jernej Vrtovec (NSi) in dodal, da smo ob dodatnih davčnih obremenitvah priče upočasnitvi rasti davčnih prilivov in ohlajanju gospodarske aktivnosti. Dodatni proračunski odhodki se ne odražajo v boljših storitvah države za ljudi, zvišanju plač v javnem sektorju ni sledila njegova večja produktivnost, je bil kritičen. Zavrnil je očitek, da gre za populističen predlog, saj da koalicija pa uvaja obvezno božičnico. To bi ljudje že imeli, če ne bi ta vlada razveljavila dohodninskih sprememb prejšnje vlade, je poudaril.

Andreja Živic (Svoboda) je bila kritična, da v predlogu SDS ni finančnih virov za spremembe. "Če SDS res verjame, da bo večja potrošnja nadomestila skoraj milijardni izpad, naj pokaže izračune," je pozvala. Menila je, da bi proračunski izpad pomenil manj za šolstvo, zdravstvo, invalidnine za otroke s posebnimi potrebami, manj bi bilo tudi prihodka za občine. Menila je, da morajo biti davčne reforme postopne, utemeljene in povezane s socialno politiko. Navedla je tudi podatke, da se zvišanje neto dohodka v potrošnjo prelije le pri nižje plačanih, medtem ko da tisti z visokimi plačami dodaten denar namenijo za varčevanje in investicije.

Milan Jakopovič (Levica) je poudaril, da bi od predlaganih sprememb največ imeli tisti z najvišji plačami, medtem ko bi tisti z nižjimi plačami dobili le drobtinice, kar da kaže tudi na odnos do tega kadra. Menil je, da bi bilo treba obrniti breme pri plačevanju prispevkov, saj delodajalci plačujejo precej nižji odstotek kot zaposleni.

dohodnina dz sds razbremenitev
Naslednji članek

Zoisovi nagradi za življenjsko delo Tatjani Avšič Županc in Tomažu Pisanskemu

Naslednji članek

Krhek mir in kršitev 'zlatega pravila': bo dogovor obstal?

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
14. 10. 2025 13.23
SDS populizem
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
14. 10. 2025 13.16
-3
Eno in ista tema, eno in ista non stop !!! Ko bo premoženje obdavčeno vsaj tako kot v drugih evropskih državah, se lahko plače razbremenijo ! Basta ! Z razbremenitvijo, bi bilo zelo verjetno treba dvigniti DDV, kar itak predava SDSov Simič, davčni ne vem kaj, svetovalec al kaj ! Kaj pomeni razbremenitev za socialne transferje? NE govorim o otroških dokladah in socialni pomoči ter nadomestilu za nezaposlenost ! Zakaj SDS tega ni sam takoj naredil 2020?? Ker točno ve, kaj je fora ! Zato je pa dal v obravnavo ko je izgubil brutalno volitve, da je nova vlada morala to umaknit....Preprosto je: ali današnji sistem, ali pa razbremenjen plače, ampak obdavčeno premoženje in višji DDV, tako kot Hrvaška in Madžarska ! Men je vseeno, ker nimam otrok, ampak a vi mislite, da bodo korporacije dražile recimo hrano samo za odstotek podražitve DDV? Seveda ja ! Kje ima HR problem? Pri velenizkih pokojninah in visokih stroških, ki so višji kot pri nas ! Avstrija? Dobre penzije in 14. plač, ter celo, ne morete verjet 23% davka na dobiček....
ODGOVORI
1 4
Osr4n
14. 10. 2025 13.09
+5
Sam da ni JJ. Pa tut če 3/4 plače država vzame an?
ODGOVORI
6 1
St. Gallen
14. 10. 2025 13.11
+1
Ce treba se uvedejo verouk v osn sole_ samo da ni
ODGOVORI
2 1
zibertmi
14. 10. 2025 13.23
janša v treh svojih vladah ni načel poti niti enega predloga,ki jih venomer lansira,ko je opozicija.tudi čez nevladnike in sredstva za njih ima mnogo za povedat.pozablja pa ,da cerkev in njihove institucije dobijo ogromno denarja iz iste malhe denarja,kot vsi nevladniki.med tem pa še zavaja z zneski koliko kdo dobi
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
14. 10. 2025 13.09
+4
koalicija pa poudarja potrebo po vzdržnosti javnih financ in širšem davčnem ukrepanju. Ampak za ukrajinske begunce in orožje za zelenskega pa imamo. Butale
ODGOVORI
5 1
St. Gallen
14. 10. 2025 13.03
+6
Razbremenitev ne, obremenitev da
ODGOVORI
7 1
frenk7
14. 10. 2025 12.56
-5
janševci spet poizkušajo zaščititi, razbremeniti najbogatejše, pod pretvezo, da to počnejo za najslabše plačane. .... hinavci in dvoličneži so ti janševci.....
ODGOVORI
4 9
Verus
14. 10. 2025 12.57
+3
Daj umiri ton, ker ne koristiš ne sebi, ne drugim s takšnimi komentarji. Živimo v isti državi. Čemu takšen odnos do druge strani? Umiri ton, postani boljši človek.
ODGOVORI
5 2
JApajaDAja
14. 10. 2025 12.51
+5
tovariši in ekonomija nista kompatibilna.....
ODGOVORI
8 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286