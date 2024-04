Odbor DZ zavrnil predlog za javno predstavitev mnenj o energetskem zakonu

V poslanski skupini NSi so predlog za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu novega energetskega zakona, ki ga je v DZ predložila vlada, vložili januarja letos. Kot je na današnji seji odbora dejal poslanec NSi Janez Žakelj , so ocenili, da je tema energetike, energetske mešanice in zagotavljanje energetske varnosti Slovenije tako pomembna, da je treba o njej izvesti široko javno razpravo.

Predlagani javni predstavitvi mnenj so nasprotovali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter poslanci koalicije.

Predlagano javno predstavitev mnenj so prav tako podprli poslanci SDS. "Podpiram javno predstavitev mnenj tudi zaradi tega, ker se bo v tej javni predstavitvi lahko dejansko pokazalo, da tisto, kar ste govorili, da ne preprečujete, da ne ovirate, da ne otežujete življenja ljudem, ne drži," je v razpravi članov odbora dejal poslanec SDS Zvonko Černač.

Kot je poudarila državna sekretarka Tina Seršen, je dotični zakon prestal dve javni obravnavi, v posvetovanju z javnostjo je ministrstvo dobilo 80 odzivov zainteresirane gospodarske in strokovne javnosti ter nevladnih organizacij, prav tako je bila vsebina zakona v DZ obravnavana na treh izrednih sejah. Po besedah Seršenove je ministrstvo prav tako odgovarjalo na vprašanja glede zakona na skupaj več kot 15-urni obravnavi predloga zakona v okviru prvega branja in nato še na razpravi o predlogu referenduma prejšnji teden.

"Iskreno ni jasno, čemu bi služila še ena javna predstavitev mnenj, ki je po poslovniku namenjena pridobivanju informacij, torej nečemu, s čimer se pri dosedanji obravnavi zakona še niste seznanili. Katere informacije bi še rabili, ki jih do sedaj pri obravnavi zakona niste prejeli, kaj točno bi s tem dosegli, razen nadaljnjega zavlačevanja sprejemanja zakona," se je ob tem spraševala državna sekretarka.

Glede na ves porabljen čas za obravnavo vsebine predlaganega zakona in deležnike, ki so sodelovali v tem postopku, so po besedah poslanke Nataše Avšič Bogovič predlog za sklic javne razprave zavrnili poslanci Svobode. Avšič Bogovič je pred časom sicer dejala, da ne nasprotuje izvedbi javne predstavitve mnenj, vendar je na podlagi obravnave predlaganega zakona v DZ to mnenje nato spremenila. Ob tem je spomnila, da je na poslansko vprašanje na to temo v DZ odgovarjal tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je med drugim napovedal pripravo dopolnil k zakonu.

Poslanec SD Predrag Baković je ob tem ocenil, da bi bilo neproduktivno opravljati javno razpravo o zakonu, glede na to, da ta dopolnila še niso bila vložena. "Javna predstavitev mnenj po moji oceni v tem primeru ne bi bila smiselna," je dejal.

Predlog NSi za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu novega energetskega zakona je podprlo pet članov odbora, devet jih je bilo proti.