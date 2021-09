Odbor DZ zavrnil zakonsko ureditev brezplačnega lokalnega prevoza za upokojence

Člani odbora DZ za infrastrukturo so s sedmimi glasovi za in 10 proti zavrnili predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim so želeli v SAB sistemsko zagotoviti brezplačen prevoz za upokojence v mestnem potniškem prometu. Predlogu je nasprotovala vlada, saj da že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za takšno ureditev.

Kot je na današnji seji odbora v imenu predlagatelja zakonskih sprememb izpostavila predsednica SAB Alenka Bratušek, je DZ ob koncu leta 2019 soglasno potrdil spremembo enakega zakona, s katero so upokojencem, starejšim od 65 let, invalidom in vojnim veteranom zagotovili brezplačen medkrajevni potniški promet. "Zakon, ki je danes pred nami, bi stvari zaokrožil in brezplačne prevoze zagotovil tudi v vseh mestnih središčih, torej tam, kjer prevoze organizirajo občine," je pojasnila. Izpostavila je, da je ministrstvo za infrastrukturo sicer z oktobrom na podlagi obstoječe zakonodaje uvedlo brezplačen prevoz za upokojence v Mariboru in Ljubljani. "Ne vem, zakaj bi upokojence delili na prvo- in drugorazredne, zato predlagamo, da to sistemsko uredimo v zakonu," je dodala. Vlada je ocenila, da novela ni potrebna, saj po besedah državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Blaža Košoroka že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za ureditev brezplačnega prevoza v mestih za navedene skupine upravičencev."Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi novele, ki je bila sprejeta junija, pripravilo rešitev, da bodo imeli od 1. oktobra brezplačni javni prevoz v mestnem linijskem prometu v Ljubljani in Mariboru, kjer je to organizirano kot obvezna gospodarska javna služba," je potrdil.

Več opozicijskih poslancev je brezplačen prevoz za upokojence v Mariboru in Ljubljani pozdravilo, a so se strinjali, da je potrebna sistemska ureditev. "Glede na to, da je podoben zakon, ki je to urejal za medkrajevni potniški promet, že sprejet in je imel v DZ 100-odstotno podporo, podprimo tudi spremembe za lokalno raven," je dejal Andrej Rajh (SAB). "Sploh ne razumem. Gre za ukrep, ki finančno ni zelo močan, naredi pa eni skupini ljudi korist in ste ga načeloma že podprli ... potem pa pridete sem in rečete, da ga ne boste podprli," je bil do vlade kritičen Dejan Židan (SD). "Drži, da smo opozicija, ampak lepo prosim, dajte pustiti včasih politikanske igre na strani," je dodal. Tudi v Levici so predlog podprli, predvsem zaradi socialne dimenzije in z vidika trajnostne mobilnosti. "Vemo, da stopnja revščine ni nizka in ogroža predvsem določene skupine prebivalstva, med najbolj ogroženimi so prav upokojenke in upokojenci. Če hočemo napovedati resen boj in izkoreniniti revščino, moramo seveda uvajati ukrepe, ki bodo revščine konkretno odpravljali, ne samo da pametujemo o tem in onem," je dejala Nataša Sukič (Levica).

icon-expand Ministrstvo za infrastrukturo je z oktobrom na podlagi obstoječe zakonodaje uvedlo brezplačen prevoz za upokojence v Mariboru in Ljubljani, ne pa tudi v drugih mestih. FOTO: Bobo