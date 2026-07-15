Odbor Evropskega parlamenta o Toninovi imuniteti

Da je Evropski parlament prejel zahtevo slovenskih oblasti za odvzem poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Toninu, je predsednica parlamenta Roberta Metsola sporočila na plenarnem zasedanju sredi marca. Zahtevo je nato v tajnem postopku obravnaval odbor Juri, ki je poslanca v začetku junija tudi zaslišal.

Danes pa bo odbor podal priporočilo, ali naj se mu odvzame imuniteta ali ne. Ker je postopek tajen, priporočilo ne bo takoj javno objavljeno, je pa to pričakovati v prihodnjih dneh.