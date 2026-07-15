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Slovenija

Odbor Evropskega parlamenta o Toninovi imuniteti

Bruselj, 15. 07. 2026 06.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Kongres stranke NSi

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) bo glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu (EPP/NSi) odvzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs.

Da je Evropski parlament prejel zahtevo slovenskih oblasti za odvzem poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Toninu, je predsednica parlamenta Roberta Metsola sporočila na plenarnem zasedanju sredi marca. Zahtevo je nato v tajnem postopku obravnaval odbor Juri, ki je poslanca v začetku junija tudi zaslišal.

Danes pa bo odbor podal priporočilo, ali naj se mu odvzame imuniteta ali ne. Ker je postopek tajen, priporočilo ne bo takoj javno objavljeno, je pa to pričakovati v prihodnjih dneh.

Septembra bo odločal še celoten parlament

Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete Toninu bo nato predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, nakar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti.

Preberi še Tožilstvo: Obtožni predlog zavržen, ker ima Tonin poslansko imuniteto

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je odvzem imunitete evroposlancu iz vrst NSi zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec
Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec
FOTO: 24ur.com

Pretekli mesec je obtožni predlog zoper tri vidne člane stranke NSi - Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata - postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen.

Kot so tedaj pojasnili na SDT, je bil obtožni predlog zoper evroposlanca iz Slovenije zavržen, ker se je ta skliceval na poslansko imuniteto. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo.

Matej Tonin Evropski parlament poslanska imuniteta Knovs odbor Juri

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